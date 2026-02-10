Doble homicidio en La Lima de Cartago tras balacera contra vehículo en vía pública

Agentes del OIJ y oficiales de Fuerza Pública acordonaron la escena del doble homicidio ocurrido en La Lima de Cartago, donde un hombre y una mujer fueron asesinados dentro de un vehículo atacado a balazos.

Cartago volvió a encender alertas la madrugada de este martes luego del asesinato de dos personas en una balacera en plena vía pública, a escasa distancia del centro del cantón central y con apenas cinco horas de diferencia respecto a otro homicidio registrado en la zona.

La balacera se produjo en La Lima de Cartago, sobre la carretera principal San José–Cartago, a unos 200 metros al este del Mall Paseo Metrópoli, en la entrada al dique La Mora a las poco antes de la 1 a.m.

En ese punto, un vehículo negro, que aparentemente se desplazaba desde La Unión, se detuvo cuando fue alcanzado —según versiones preliminares— por una motocicleta, desde la cual se realizaron múltiples disparos.

En el automóvil viajaban cuatro personas: el conductor, quien laboraba como chofer de plataforma, y tres pasajeros, dos hombres y una mujer, con edades estimadas entre los 40 y 50 años.

En el momento en que el vehículo se detuvo, uno de los ocupantes descendió, instante en el que se desató una ráfaga de disparos.

Producto del ataque, dos personas —un hombre y una mujer— fallecieron en el sitio, ambos con impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

El hombre que había bajado del vehículo fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta, con una herida de arma de fuego en la espalda, mientras que el conductor resultó rozado por proyectiles y también fue remitido al centro médico, en condición urgente.

En la escena quedaron numerosos casquillos, evidencia de la intensidad del ataque.

Cierre total de la vía

La Policía Municipal y la Fuerza Pública acordonaron el lugar y procedieron al cierre total de la carretera, desde el sector de Pequeño Mundo, lo que dejó sin paso hacia Cartago durante varias horas.

La Cruz Roja Costarricense desplegó unidades de Soporte Avanzado para atender a los heridos. David Quirós, cruzrojista del Comité de Cartago, detalló que la alerta se recibió a las 12:51 a. m., tras un requerimiento de Fuerza Pública por personas heridas por arma de fuego en el sector del puente Los Gemelos.

“Al arribo de la primera unidad se aborda dentro de un vehículo a cuatro ocupantes. La mujer y uno de los hombres no presentaban signos de vida. Se atienden dos masculinos adultos: uno fuera del vehículo en condición crítica y el conductor con heridas en la espalda”, explicó Quirós.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago se presentaron en el sitio para el levantamiento de los cuerpos, la recolección de indicios balísticos y el inicio de las diligencias para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Este doble homicidio ocurrió horas después de otro asesinato registrado en el cantón central, cuando un hombre fue baleado dentro de un gimnasio, hecho que las autoridades mantienen como antecedente dentro de una misma jornada marcada por la violencia armada en Cartago.

Las autoridades judiciales no han confirmado, por ahora, si existe alguna relación entre ambos sucesos, mientras avanzan las investigaciones.