Doble homicidio en La Lima de Cartago tras balacera contra vehículo en vía pública

Ataque armado contra un vehículo en La Lima de Cartago dejó dos personas fallecidas y dos heridas en plena vía pública la madrugada de martes

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
Agentes del OIJ y oficiales de Fuerza Pública acordonaron la escena del doble homicidio ocurrido en La Lima de Cartago, donde un hombre y una mujer fueron asesinados dentro de un vehículo atacado a balazos.
Agentes del OIJ y oficiales de Fuerza Pública acordonaron la escena del doble homicidio ocurrido en La Lima de Cartago, donde un hombre y una mujer fueron asesinados dentro de un vehículo atacado a balazos. (Keyna Calderón/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

