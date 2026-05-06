Designación de Rodrigo Chaves como ministro genera interrogantes en jefes de la oposición: ‘Parece una renuncia al diálogo’

Cuatro partidos de oposición conforman un bloque de 26 votos con una agenda de proyectos. Foto: John Durán

La designación de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y de Hacienda, anunciada por la presidenta electa Laura Fernández, este martes, dejó muchas interrogantes en los jefes de las cuatro fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa.

La principal interrogante de los voceros es si dicho nombramiento implicaría una especie de renuncia de Laura Fernández al diálogo con el Congreso, al señalar que encargó la coordinación entre poderes a una persona que se dedicó, en múltiples ocasiones, a incendiar los puentes entre el gobierno y las fuerzas políticas de la oposición.

Así lo plantearon los voceros parlamentarios de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC), luego de conocer la designación de Chaves como jerarca de los dos ministerios más importantes del gabinete.

Para el jefe liberacionista, Álvaro Ramírez, es fundamental que Laura Fernández le dé instrucciones claras a Chaves para desarrollar un diálogo respetuoso. “Vamos a exigir respeto desde la Asamblea”, agregó el diputado, quien indicó que el propio jefe de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, reconoció la necesidad de negociar para que las cosas salgan bien.

“Esperamos que sea esa actitud con la que venga Rodrigo Chaves al Congreso”, agregó.

El diputado cartaginés Salvador Padilla agregó que muchos tenían la duda de quién gobernará en Costa Rica y dijo que, luego del nombramiento de Chaves como una especie de superministro, aún no queda claro si gobernará Laura Fernández o el mandatario saliente.

El jefe del Frente Amplio, José María Villalta, declaró que a la presidenta electa solo le faltó nombrar a Chaves como director técnico de la Selección Nacional de Fútbol.

“Llama la atención su nombramiento en el Ministerio de la Presidencia, porque es un ministerio que tiene que coordinar con los demás poderes de la República, y es muy difícil si se pone a una persona que se ha dedicado a incendiar la relación con los demás poderes. Parece una renuncia al diálogo con otros poderes, que al final a quien va a afectar es al pueblo de Costa Rica”, manifestó Villalta.

El frenteamplista auguró tiempos complicados en la dirección política del país, porque considera que Chaves tiene una especie de “incapacidad de aceptar la autoridad y menos de respetar la autoridad de una mujer”, lo que considera que va a generar tensiones muy grandes en el gabiente.

“Le hacemos un llamado a doña Laura, que es la presidenta, cuando se harte de esa situación; aquí vamos a estar dispuestos al diálogo y a resolver los problemas, esa va a ser nuetra prioridad”, dijo Villalta.

Para la jefa de la Unidad, Abril Gordienko, es sorprendente que un presidente saliente sea designado en dos carteras tan sensibles y estratégicas, responsabilidades de enorme peso para la conducción del país.

“Espero que su doble rol no sea obstáculo para que la toma de decisiones para el bien del país provengan de la persona nombrada por el soberano, es decir, Laura Fernández. Lo importante es que exista disposición para trabajar con eficiencia, transparencia y un enfoque en la población", dijo la socialcristiana.

“A Rodrigo Chaves, le digo que espero que pueda ahora, como ministro, lograr lo que no pudo lograr como presidente de la República, un diálogo respetuoso con la Asamblea Legislativa y resultados”, dijo Claudia Dobles, jefa de la CAC.