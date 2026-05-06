Política

Designación de Rodrigo Chaves como ministro genera interrogantes en jefes de la oposición: ‘Parece una renuncia al diálogo’

Una de las principales funciones del Ministerio de la Presidencia es coordinar y dialogar con los demás poderes; la oposición se pregunta si Rodrigo Chaves podrá ejercer esa función

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Por Aarón Sequeira
Cuatro partidos de oposición conforman un bloque de 26 votos con una agenda de proyectos / foto John Durán
Cuatro partidos de oposición conforman un bloque de 26 votos con una agenda de proyectos. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Duran)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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