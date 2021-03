– No, eso no se ha dado y ese es el reto que tenemos ahora con la consolidación de la renovación de concesiones, con una aclaración (...) El tema de transporte público no es una simple consultoría, no es un documento, es un proceso en el que intervienen muchas partes del MOPT, muchas partes fuera del MOPT, el sector empresarial, el marco jurídico y todo lo que involucra el tema urbano; ese es el sistema de transporte público.