¿Pidió el MOPT cerrar peajes en la ruta 27 antes de la tragedia en Cambronero? Encargado del trámite cuenta su verdad

La noche del sábado 17 de setiembre, cinco horas después de la tragedia en el cerro Cambronero en la que nueve personas perdieron la vida, cuando un bus fue empujado por un derrumbe al precipicio, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, se dirigió a los costarricenses en un video. En el mensaje sostuvo que ese día habían pedido a la empresa Ruta 27 (antes Globalvia), administrador de la carretera San José-Caldera, suspender el cobro de peajes, pero esta no accedió.

“El día de ayer (el viernes), ocurrió un deslizamiento en Cambronero en otro sitio diferente. Ese deslizamiento, hoy en la mañana (sábado), no había terminado de limpiarlo. Solicité que, por favor, terminaran lo antes posible sabiendo que la ruta 1 es la única ruta alterna que existe a la ruta 27, sabiendo también que le habíamos pedido al concesionario de la ruta 27, a Globalvia, que por favor liberalizara los peajes para poder mejorar la fluidez y no habían accedido a hacerlo”.

Un día después, en conferencia de prensa, al ser consultado sobre ese mismo hecho, el jerarca insistió:

“El día sábado llamé al Consejo de Concesiones, al secretario técnico, y le dije: ‘por favor, llame a Globalvia y solicítele que si puede liberar peajes, vea lo que ocurrió el día viernes y posiblemente hoy hay una gran cantidad de costarricenses que quieren llegar a las playas’. Él llamó, se hizo la gestión, se le solicitó a Globalvia que por favor comprendiera la situación y que teníamos un derrumbe en Cambronero que estábamos terminando de limpiar (...) Globalvia dijo que lo lamentaba mucho, pero que no podía colaborar”, afirmó.

El martes siguiente, la empresa se pronunció alegando que la solicitud formal para levantar las agujas en los peajes llegó hasta el domingo en la noche, es decir, un día después de la tragedia, y se aplicó la medida el lunes junto con el operativo de reversibilidad programado para el regreso de vacacionistas, tras un fin de semana largo.

La Nación conversó con el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Eduardo Chamberlain, encargado por el ministro de realizar la gestión. Este es su relato pormenorizado.

La carretera San José-Caldera o ruta 27 es la única vía en concesióndel país, es administrada por la empresa Ruta 27, antes Globalvia, que cobra peajes para recuperar su inversión. (Alonso Tenorio)

¿Qué fue lo que pasó? Copiado!

“El sábado en la mañana, la urgencia o la cantidad de carros que iban hacia el Pacífico y las labores de limpieza que se estaban haciendo en la ruta 1 (en Cambronero), motivaron a que el ministro, en un primer momento, me preguntara que si se podía hacer el cierre (de los peajes); yo le dije: ‘No está establecido contractualmente un mecanismo para levantar las barreras, se les puede ordenar hacerlo, pero cuente que a la vuelta de eso viene el reclamo, lo ideal es hablar con ellos a ver si estarían de acuerdo’”, recordó Chamberlain.

De acuerdo con el funcionario, posteriormente, se iniciaron conversaciones con los representantes de la concesionaria y, paralelamente, se buscaba cuál era el mecanismo, pues no hay una metodología específica en el contrato para estas situaciones.

“Ya cuando eso eran las 11, 11:30 de la mañana y ya básicamente de acuerdo con los monitoreos que hacíamos, había bajado la presa sustancialmente en la 27 y los tiempos de recorrido eran normales para un sábado, entonces digamos el tema se dejó ahí (...) No hubo una solicitud formal porque cuando ya lo teníamos claro, dijimos ‘ya no vale la pena’, ya había pasado (la presa por la salida de vacacionistas), y en ese momento estimábamos que para el regreso existía la reversibilidad entonces no hacía falta. Ya habían abierto la ruta 1 (cerro Cambronero), eran 12 o 1 de la tarde”, añadió.

De acuerdo con el relato de Chamberlain, fue luego de que ocurrió la tragedia y tras el nuevo cierre de la Interamericana Norte que se volvió a discutir el tema, pues entonces comenzaron a pensar en el regreso de los usuarios que salieron de la Gran Área Metropolitana para disfrutar del fin de semana largo.

“Volvemos a empezar con que nos toca el regreso de los vacacionistas, pero ya habíamos tenido las conversaciones del día anterior, ya habíamos tenido abogados que nos dijeron la manera correcta de hacerlo, entonces dijimos ‘vamos a instruir formalmente’; ellos (la concesionaria) estaban pidiendo que se les garantizara que no iban a ser sujetos de una reclamación, porque por cada carro que pasa por ahí hay un canon que hay que pagar. Ellos dijeron: ‘yo lo hago pero usted no me va a penalizar’, y a su vez le dijimos. ‘pero apelamos a su sentido de colaboración para que esto no se convierta en un reclamo’. En eso se pasó un buen rato y en algún momento de la tarde del domingo se mandó la nota oficial, esa nota la firmamos don Luis (Amador) y yo; en la noche la contestaron y yo les confirmé: ‘Procedamos así en paralelo con el operativo de la reversibilidad”, precisó.

Desde el martes anterior, La Nación envió al ministro Amador una serie de preguntas que entre otras aspectos pretendían aclarar el tema de la solicitud a Ruta 27, que según el ministro fue rechazada. Estas son las consultas dirigidas al jerarca:

El ministro atribuyó la decisión en parte a la situación de la negativa de la empresa a cargo de la ruta 27 de liberar los peajes, ¿De haberse aplicado esa medida se habría mantenido cerrada la ruta 1? ¿Fue esa una razón para procurar la apertura?

¿Si la apertura de peajes se hubiera hecho entonces el protocolo no habría operado? ¿O sea, que la carretera se iba a abrir independientemente de que la 27 abriera los peajes? ¿Entonces, a qué viene atribuirle alguna parte del problema a la no liberalización de los peajes de la 27?

La empresa asegura que fue hasta el domingo que se hizo la solicitud formal y que contractualmente la Administración tiene la potestad para ordenar a Ruta 27 el levantamiento de las agujas en el peaje basado en razones de interés público y/o fuerza mayor, ¿por qué no se hizo esto el sábado como se hizo el lunes?

Sin embargo, el miércoles, la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) indicó lo siguiente: “En relación a sus consultas las autoridades no se van a referir más al tema hasta tanto no se completen los informes técnicos de ingeniería y otros que se están elaborando en estos momentos”.

‘Ocasión extraordinaria’ Copiado!

Este medio también consultó a Chamberlain sobre si se ofreció una compensación a la concesionaria a cambio de la suspensión en el cobro de peajes o si implicará un pago de parte del Estado. Según el funcionario, aún no saben si la empresa presentará un reclamo, pues contractualmente tiene el derecho.

El jerarca del CNC enfatizó en que sí debe quedar claro para ambas partes es que esto fue una situación extraordinaria, por lo tanto, no debe sentar un precedente para que se acuda a esa medida cada fin de semana largo o regreso de vacaciones.