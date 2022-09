Concesionaria Ruta 27 desmiente a ministro Luis Amador: afirma que solicitud formal para abrir peajes se hizo el domingo

La concesionaria Ruta 27 (antes Globalvia) a cargo de la operación de la vía entre San José y Caldera, desmintió las afirmaciones hechas por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, la noche del sábado mediante un video y el domingo en la conferencia de prensa convocada por Casa Presidencial.

En ambas ocasiones, Amador justificó la necesidad de abrir el sábado la ruta 1 (Interamericana Norte), donde se habían presentado derrumbes, porque, entre otras cosas, pidieron a la concesionaria suspender el cobro de peajes de esa vía y esta no accedió. La empresa, sin embargo, aseguró a La Nación que la “única solicitud formal” para aplicar dicha medida la recibieron el domingo por la noche.

Luis Amador se refiere a tragedia en Cambronero Jerarca aseguró que pidió agilizar trabajos de limpieza ante la negativa de la concesionaria.

El jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transporte Amador dio las declaraciones en un video difundido el sábado en la noche tras conocerse que un derrumbe en el sector de Cambronero empujó un bus y una motocicleta a un precipicio, tragedia que dejó nueve fallecidos y 55 heridos.

Ministro Luis Amador alega que tragedia en Cambronero no es culpa del Gobierno

“El día de ayer (el viernes), ocurrió un deslizamiento en Cambronero en otro sitio diferente. Ese deslizamiento, hoy en la mañana (sábado), no había terminado de limpiarlo. Solicité que, por favor, terminaran lo antes posible sabiendo que la ruta 1 es la única ruta alterna que existe a la ruta 27, sabiendo también que le habíamos pedido al concesionario de la ruta 27, a Globalvia, que por favor liberalizara los peajes para poder mejorar la fluidez y no habían accedido a hacerlo”.

En la conferencia de prensa del domingo en la tarde, al ser consultado sobre ese mismo hecho el jerarca insistió:

“El día sábado llamé al Consejo de Concesiones, al secretario técnico, y le dije: ‘por favor, llame a Globalvia y solicítele que si puede liberar peajes, vea lo que ocurrió el día viernes y posiblemente hoy hay una gran cantidad de costarricenses que quieren llegar a las playas’. Él llamó, se hizo la gestión, se le solicitó a Globalvia que por favor comprendiera la situación y que teníamos un derrumbe en Cambronero que estábamos terminando de limpiar, no hay ruta alterna, tengo entendido que la Constitución garantiza el libre tránsito; cuando tengo una vía en la que se cobra peaje , tengo que garantizar la ruta alterna, no se estaba garantizando en ese momento. Globalvia dijo que lo lamentaba mucho, pero que no podía colaborar”, afirmó.

Ministro Luis Amador niega haber dado orden de abrir Cambronero

Ese mismo día, el ministro añadió que la misma gestión la realizarían para el lunes, debido a que por ser feriado se tenía previsto un alto tránsito de vacacionistas regresando a la capital y que el paso por Cambronero se mantenía cerrado.

Ministro Amador asegura que empresa no quiso 'colaborar' con apertura de peajes Jerarca dijo en conferencia que pidió al secretario técnico de Concesiones hacer la solicitud a la concesionaria.

El lunes, la empresa informó de que durante el operativo de reversibilidad previsto para ese día feriado en la tarde, no se cobrarían los peajes y explican, en ese mismo comunicado, que recibieron una solicitud de levantamiento de agujas la noche del domingo.

“La noche de este domingo, el Consejo Nacional de Concesiones formalizó su solicitud a Ruta 27 de levantamiento de agujas, la cual tendrá lugar durante el operativo de reversibilidad de este lunes 19 de septiembre.

“De inmediato respondimos positivamente a la solicitud, pues de acuerdo con el contrato de concesión la Administración tiene la potestad para ordenar a Ruta 27 el levantamiento de las agujas en el peaje basado en razones de interés público y/o fuerza mayor. Aclaramos que Ruta 27 siempre ha estado en el mejor ánimo de colaborar con el CNC y el estado ante solicitudes formales de la Administración, según lo dicta el contrato de concesión, y que la decisión propia del concesionario de suspender el cobro representa un incumplimiento al mismo y supondría sanciones hacia la concesionaria”.

Este martes, al ser consultados sobre dicha gestión, la empresa insistió de que la única “petición formal” que recibieron fue el domingo a las 7 p. m. a través de un oficio firmado por el secretario técnico del CNC, Eduardo Chamberlain, y el ministro de Obras Públicas y Transportes.

La Nación consultó a la concesionaria acerca de las solicitudes que según el ministro se realizaron el sábado pero no se tuvo respuesta.

La carretera a Cambronero se abrió a la 1:30 p. m. del sábado, tres horas antes de la tragedia, luego de que, según el ministro, se aplicó el protocolo, que consiste en la limpieza del último derrumbe registrado y el visto bueno de un ingeniero.

En ese sentido, mediante la oficina de prensa del MOPT y su asesora se le enviaron consultas al ministro Amador, cuyas respuestas aún no se han recibido:

¿De haberse aplicado el levantamiento de agujas el sábado se habría mantenido cerrada la ruta 1? ¿Fue esa una razón para procurar la apertura?

¿Si la apertura de peajes se hubiera hecho, entonces el protocolo (de apertura) no habría operado? ¿O sea, que la carretera se iba a abrir independientemente de que la 27 abriera los peajes? ¿Entonces, a qué viene atribuirle alguna parte del problema a la no liberalización de los peajes de la 27?

La empresa asegura que fue hasta el domingo que se hizo la solicitud formal y que contractualmente la Administración tiene la potestad para ordenar a Ruta 27 el levantamiento de las agujas en el peaje basado en razones de interés público y/o fuerza mayor, ¿por qué no se hizo esto el sábado como se hizo el lunes?.

Este martes, el paso por Cambronero se mantiene cerrado. Además de la ruta 27, los usuarios disponen de otra ruta alterna para dirigirse al Pacífico, como es el caso del monte del Aguacate, entre Atenas y Orotina.