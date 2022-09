Ministro Luis Amador responsabiliza a Tránsito de mantener abierto paso por Cambronero el día de la tragedia

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, responsabilizó a la Policía de Tránsito de haber mantenido abierta la ruta 1 en el paso por el cerro Cambronero el sábado en la tarde, a pesar de las condiciones de lluvia y luego de que se hubieran presentado varios derrumbes, entre el viernes y sábado en ese sector.

Así lo hizo este martes, tras su comparecencia en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, al ser consultado por medios de comunicación sobre la decisión de habilitar la ruta el sábado en la tarde, a pesar de las condiciones climatológicas y las alertas del Instituto Meteorológico Nacional.

La respuesta del jerarca fue que “no sabe” por qué Tránsito no hizo el cierre.

Amador se refirió al accidente luego de comparecer el martes para defender en el Congreso, el presupuesto del MOPT. Foto: Asamblea Legislativa.

“Ellos son los que hacen la valoración de primera llegada, si ellos estiman que había un peligro tienen toda la autorización para hacer el cierre. No lo sé, no sé por qué no hicieron ese cierre”, afirmó.

Ese día y el anterior se habían presentado deslizamientos en la zona, ya conocida por alto riesgo de estos eventos, según consta en informes.

Primeras versiones Copiado!

El sábado, horas después de que un derrumbe empujó un bus a un precipicio en el sector conocido como Los Chorros, en Cambronero, Amador insistió en que no fue culpa del Gobierno.

Producto del hecho nueve personas perdieron la vida y 55 resultaron heridas.

Ingeniero Olman Vargas: Fue un error importante reabrir Cambronero en esas condiciones

Un día después, el domingo, en conferencia de prensa, el ministro aseguró que no ordenó la apertura de la ruta. Dijo, que lo que dio fue una instrucción de que continuaran los trabajos de limpieza en la zona donde había derrumbes para poder habilitar la vía. Ese punto del deslizamiento fue habilitado a la 1:30 p. m., según él jerarca, siguiendo el respectivo protocolo.

Ministro Luis Amador niega haber dado orden de abrir Cambronero

Así respondió, luego de que La Nación le consultó si se efectuó una verificación profesional que garantizara la seguridad de las personas que transitarían por la carretera, antes de ordenar la apertura.

Entretanto, el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mauricio Batalla, al ser cuestionado sobre por qué no se hizo un cierre preventivo de la ruta ante las alertas de lluvias y suelos saturados, tal como ocurre en ocasiones en la ruta 32, dijo que no es posible cerrar todas las vías cada vez que llueve.

Conavi usó ‘criterio visual’ para determinar si Cambronero era óptima para transitar antes de tragedia

“Tanto la ruta 32, como la ruta 1, como la ruta 309, la ruta 27 siempre se busca la certeza de que pueda generar transitabilidad y lógicamente con seguridad, reitero de que un deslizamiento no se puede prevenir, ningún geólogo, ningún geotecnista va a poder decir por aquí se va a deslizar hoy o mañana es como un sismo, eso no se puede prevenir (...) Toda la ruta es vulnerable, tendríamos que cerrarlo de setiembre a noviembre porque llueve todos los días, aquí tendríamos que cerrar todas las rutas de setiembre a noviembre si fuese así, lo que se hizo fue la valoración técnica de que el punto que se había deslizado previamente que es diferente al punto donde se llevó a cabo el accidente, no tenía ninguna afectación y a partir de ahí se procedió a generar el protocolo, no podemos cerrar las rutas porque llueve”, aseguró.

La Nación intentó conocer la posición del director de Tránsito, Alexánder Solano, con respecto a las declaraciones de Amador, sin embargo, no contestó las llamadas y mensajes enviados a su celular.