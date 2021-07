MEP administra su recurso humano con base en criterios obsoletos

El Ministerio de Educación Pública tiene cerca de 87.000 funcionarios. Sus oficinas centrales se ubican en paseo Colón. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Los criterios que utiliza el Ministerio de Educación Pública (MEP) para administrar su recurso humano y llenar la necesidad de personal de todos los centros educativos, se basan en manuales que están obsoletos.

A esa conclusión llegó una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) que analizó la planificación del recurso humano que realiza el MEP, institución con la planilla más grande del país: 87.159 funcionarios.

El período evaluado fue de enero de 2019 al 30 de abril de 2021.

De acuerdo con el estudio, dado a conocer el 30 de junio, la Dirección de Recursos Humanos utiliza 115 manuales cuyos procedimientos ya no se ajustan a los requerimientos institucionales.

Incluso, el 80% (92) de esos manuales fueron emitidos por unidades que no forman parte de la estructura organizacional vigente.

No obstante, esos son los documentos que sirven de base para asignar el recurso humano a cada centro educativo, trasladar el personal de una escuela a otra, evaluarlo, ascenderlo, despedirlo o reubicarlo.

Según la Contraloría, los procedimientos relacionados con la gestión del recurso humano del MEP se documentaron en formatos que no fueron aprobados por la Dirección de Planificación Institucional, cuya función es desarrollar, implementar y actualizar las metodologías que utilizan las dependencias para ese fin.

El análisis afirma que esos 115 manuales no están vigentes, dado que no cumplen con los lineamientos del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, no obstante, añade la Contraloría, seguirán en uso, pues los ajustes fueron programados para el 2021 y 2022.

Otro aspecto que señala la auditoría es la ausencia de coordinación entre la Dirección de Recursos Humanos con las otras instancias del MEP para formular e implementar la ruta de trabajo sobre la administración del personal, que contemple la organización administrativa, recursos disponibles y los plazos establecidos en la planificación institucional.

“Estas situaciones limitan que el MEP pueda definir su estrategia institucional contemplando aspectos básicos para gestionar el recurso humano de manera integral, que permita concentrar los esfuerzos operativos en un objetivo concreto, de conformidad con los requerimientos del entorno y la disponibilidad de los recursos para cumplir con su fin público y agregar valor al servicio educativo del país,” explicó la CGR.

Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP, aseguró que procederá a acatar las recomendaciones del órgano contralor.

Según dijo, ya venía trabajando sobre algunos de los aspectos señalados, por lo que no van a empezar de cero, sino más bien, continuar un proceso que comenzó desde 2014, tanto con los manuales como con un plan estratégico.

“La Dirección de Recursos Humanos trabaja con un sistema de gestión integral para asegurar la prestación de servicios y administración de los recursos públicos, como soporte de los servicios educativos”, dijo.

Díaz confirmó que desde 2014 trabajan con este sistema de gestión que consiste en 5 megaprocesos, divididos en 59 procesos y estos, a su vez, en 115 procedimientos, cada uno de ellos definidos en un manual.

Aseguró, sin embargo, que el sistema será adaptado para aplicar los nuevos lineamientos.

Para realizar los ajustes, el MEP deberá coordinar con la Dirección General del Servicio Civil que es el órgano rector en materia de gestión de recursos humanos para el Gobierno Central.

¿Qué falta?

Según el informe de la Contraloría, el MEP debería orientar los esfuerzos relacionados con su recurso humano a desarrollar una cultura orientada a la búsqueda de resultados, a la calidad, al compromiso y ética institucional, de manera que se genere confianza y se satisfaga las necesidades de la comunidad educativa.

Sin embargo, considera que actualmente no contempla planes de formación y desarrollo del personal, que puedan asegurar que sus funcionarios se ajusten a las capacidades actuales y futuras de la institución.

Más bien, señala, no se identifica, clasifica ni adecúa el conocimiento y las competencias de funcionarios a las necesidades, ni tampoco existen acciones dirigidas a la evaluación y el mejoramiento del desempeño del personal, tanto para aumentar su capacidad como para favorecer su promoción.

Por último, dice el órgano contralor, no toma en cuenta en la planeación del recurso humano, la alineación de los temas de remuneración, traslados, despidos, reconocimiento y otros asuntos laborales con la política y estrategia de la institución, dentro del marco regulatorio.

“Las situaciones identificadas obedecen a que la Dirección de Recursos Humanos opera con un organigrama que no ha sido aprobado y no se ajusta al marco regulatorio aplicable. Además, el Ministerio no tiene direccionamiento integral para formular, implementar y brindar seguimiento a la gestión estratégica del recurso humano, considerando las necesidades de todas las instancias a lo largo del país; así como, la cantidad de recursos necesarios para la prestación eficiente y eficaz del servicio de educación”, concluyó la Contraloría.