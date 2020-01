“La última audiencia por este proceso fue en el 2016, y ya casi tenemos cuatro años de esperar por estas audiencias. Estos cuatro años han sido de ventaja para el concesionario y para el Gobierno, que no han hecho mucho caso. Vea la cantidad de abogados que trae, el pueblo es el que paga, no solo solo los peajes, sino también los abogados... y todavía no tenemos ni los controles ni la corrección de las anomalías que hicieron, ni siquiera las promesas de remediar los fundos que dejaron enclavados o maltratados”.. manifestó Leonor Antillón, abogada de los quejosos.