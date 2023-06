H Solís pide finiquito ‘inmediato’ de contrato Barranca-Limonal y exige al MOPT pago de $23 millones

La empresa H Solís, a cargo de la ampliación de un tramo de 50 km de la Interamericana norte entre Barranca y Limonal, pide al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) finiquitar, de manera “inmediata”, el contrato bajo el cual debía ejecutar esas obras.

La constructora que fue adjudicada, en consorcio con la empresa dominicana La Estrella, solicita además un pago de $23 millones.

Así consta en un oficio enviado el 1.° de junio anterior, en el que Roberto Acosta Mora, el representante legal de esa compañía, insiste en que desde el 11 de octubre del 2022 remitió una nota al MOPT en la que le notificaba de la terminación de ese contrato, alegando que hubo incumplimientos por parte de ese ministerio que afectaron el equilibrio financiero de la empresa.

Al tiempo que recuerda que desde noviembre pasado se inició el proceso de cesión de ese contrato a solicitud de la administración, la cual quería buscar un nuevo concesionario.

“Lamentablemente, hoy, más de seis meses después no se ha podido formalizar las órdenes de modificación identificadas en el acuerdo del 30 de noviembre del 2022 y la contratante (el MOPT) no autorizó ni aprobó la cesión del contrato, ni en favor de China Harbour Engineering Company (CHEC) ni del Grupo Tradeco”, agrega el documento de más de 100 páginas.

La cesión a CHEC fue rechazada y notificada a H Solís el pasado 17 de marzo y, posteriormente, el 23 de mayo se les informó de que la mexicana Tradeco tampoco cumplía con las condiciones legales, técnicas y financieras para asumir el proyecto.

Desde octubre del año pasado se venían dando suspensiones en los trabajos de ampliación de la ruta que comunica Barranca con Limonal, los cuales actualmente se encuentran paralizados. (Alonso Tenorio)

Tras esas dos resoluciones, Acosta mora argumenta que no existen razones para seguir prorrogando el finiquito del contrato, como había solicitado desde octubre anterior.

En sus justificantes también detalla que desde el pasado 5 de marzo se dio una suspensión total de las obras, lo cual es una causal para finiquitar el contrato. El proyecto suma más de 87 días paralizado, que

El representante de H Solís alega además, que los trabajos no se han podido ejecutar de acuerdo a lo contratado, entre otras cosas, por problemas con las expropiaciones y en la reubicación de servicios, así como por modificaciones en los diseños y algunos temas legales, como lo fue la necesidad de aprobar una ley para poder intervenir el tramo de La Angostura.

Reclamo financiero

En el documento enviado al MOPT, Roberto Acosta asegura que la terminación del contrato le da a su empresa el derecho a retirar los equipos y bienes que están ubicados en ese tramo de 50 km de la Interamericana norte.

De igual forma, afirma que puede suspender cualquier obra y exigir la devolución de la garantía de cumplimiento, los pagos adeudados y reclamar los daños o pérdidas sufridas por la finalización anticipada de ese acuerdo.

Bajo esa lógica, la constructora reclama a la administración el pago de $23 millones. En ese montó, entre otros rubros, incluye sobrecostos, pagos pendientes por obras ejecutadas, el porcentaje de la garantía de cumplimiento por lo ejecutado y por el llamado “lucro cesante”, es decir, las pérdidas por no completar la obra, cuyo monto estimaron en $7,4 millones.

Consultado sobre dicha gestión, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador confirmó a La Nación que sí recibió este oficio, en el que H Solís solicita la terminación del contrato.

No obstante, sostuvo que de momento no podía referirse a dicha gestión ni dar más detalles sobre el futuro de la obra, pues el documento enviado por la constructora está siendo analizado para determinar si procede o no.

La intención de ceder el contrato de Barranca-Limonal a otra empresa fue anunciada por el MOPT, por primera vez, a finales del año pasado.

Desde entonces, en repetidas ocasiones, las autoridades de ese ministerio han alegado que con esa gestión se buscaba que H Solís concentrara sus esfuerzos en completar las obras de ampliación del tramo entre Taras y La Lima (en Cartago) y la quinta etapa de la Circunvalación. Sin embargo, no habían comunicado que la empresa había solicitado la terminación del contrato, un mes antes, en octubre del 2022.

Las obras de Barranca y Limonal que fueron adjudicadas al consorcio consorcio H Solís-La Estrella por $182 millones y recibieron la orden de inicio en agosto del 2020, quedaron con menos del 20% de avance tras haber consumido unos $30 millones del costo del proyecto.

Semanas atrás, el ministro Amador había indicado que de no prosperar la cesión se valoraría sacar una nueva licitación para concluir la obra, aunque ese proceso representaría un atraso de al menos un año más.