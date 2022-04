H. Solís advierte de paralización de Circunvalación si Conavi no paga $24 millones ‘inmediatamente’

La Circunvalación Norte tiene un avance de 90% y según H. Solís, el Conavi le adeuda $5 millones. (Rafael Pacheco Granados)

Si el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no le paga “inmediatamente” $24 millones que le adeuda, la empresa H. Solís advierte que paralizará la construcción de tres grandes obras: Circunvalación norte, la intersección en Taras-La Lima, en Cartago, y la ampliación de la carretera entre Barranca, en Puntarenas, y Limonal, en Guanacaste.

Todas esas obras representan inversiones por más de $450 millones, miles de puestos de empleos directos e indirectos e incluso la nueva sección de Circunvalación está próxima a concluir pues el reporte de avance dice que falta un 10%.

Además, la compañía, investigada por el Caso Cochinilla alertó que también frenaría dos contratos de conservación vial que tiene a su cargo si no le cancelan el monto.

En una carta enviada el 19 de abril por Roberto Acosta, representante legal de H. Solís, a Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, le informa que enfrentan severos problemas de flujo de caja por retrasos en pagos por los $24 millones (¢15.840 millones al tipo de cambio actual) correspondientes a labores en esas obras.

Acosta, quien es esposo de Mélida Solís, una de las imputadas por el Caso Cochinilla, indicó en el documento que si Conavi no les cancela “inmediatamente”, los proyectos “se se verían irremediablemente paralizados (o inclusive terminados) por la falta de pago”.

Incluso, admitió dificultades para lograr el pago de planilla, que es de 1.200 trabajadores, según sus registros, así como problemas para cumplir con proveedores, préstamos con seis bancos y cargas sociales.

La empresa H. Solís comunicó al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, que paralizará los proyectos a su cargo si no les cancelan $24 millones de forma inmediata. (Tomada del oficio HS-GG-001-2022)

Méndez Mata confirmó que H. Solís le comunicó el riesgo de paralizar los proyectos si no se les completan los pagos, pero afirmó que para él no existen razones para frenar las obras y que los técnicos deben analizar los reclamos de la compañía.

“Yo no encuentro un motivo válido para que eso (la suspensión de trabajos) suceda. Creo que si ellos llegasen a tomar una decisión en ese sentido sería una decisión equivocada (...) Yo no me voy a poner a discutir a través de los medios de comunicación con la empresa”, comentó el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a La Nación.

– ¿Usted puede asegurarle a la población que los proyectos no se van a paralizar?

– Lo que yo puedo decir es que no se deben paralizar, pero no puedo juzgar la situación que pueda tener la empresa. Yo considero que no debe existir el riesgo de una paralización, de ninguna manera”.

¿Qué pasaría si el contratista abandona las obras? Esa es una pregunta que no tiene respuesta aún, reconoció Méndez Mata, pues tendría que analizarse cada caso.

¿Qué reclaman?

Entre los $24 millones que según H. Solís les debe el Estado, hay $5 millones de aparentes pagos vencidos relacionados con Circunvalación norte, una de las obras estrellas del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Solo en esa construcción exigen la cancelación de 16 facturas, algunas de ellas pendientes, de acuerdo con Acosta, desde noviembre de 2021.

En Barranca-Limonal la lista de supuestas facturas pendientes asciende a 18 por $5,4 millones; algunas tienen fechas de agosto de 2020. En el caso de Taras-La Lima el reclamo es por casi $12 millones con pendientes desde diciembre de 2020. En esas dos obras los avances de los trabajos son mínimos y no existen proyecciones de finalización debido a diversos atrasos.

H. Solís también reclama la cancelación de intereses por las facturas no canceladas, daños y perjuicios y que se “restaure” el equilibrio financiero de los proyectos de infraestructura pública.

Méndez Mata afirmó que cada reclamo debe ser revisado por unidades técnicas y definir si realmente hay deficiencias en los pagos. Sin embargo, sobre los $12 millones anotados por la constructora, argumentó que H. Solís tiene pendiente la entrega de información y por eso no se ha realizado la transferencia de fondos.

“No se les ha podido girar porque no han presentado una información, eso impide que se les realice ese pago. De manera que ahí no hay una responsabilidad de la Administración”, concluyó el titular del MOPT.

Agregó que el miércoles 19 de abril, día en que H. Solís advirtió la paralización de obras, se reunió con Acosta para conversar sobre el tema, pero no hubo un acuerdo o compromiso.

En octubre del 2021, la intersección a desnivel en Taras-La Lima fue paralizada por más de tres semanas, pues el Conavi no le había pagado al contratista facturas por $846.000.

A pesar de estos inconvenientes y de las investigaciones judiciales, H. Solís también tiene adjudicadas la ampliación de la radial Lindora, en Santa Ana, la continuación de Circunvalación Norte entre el antiguo Triángulo de la Solidaridad y Calle Blancos y la ampliación de Angostura, en Puntarenas.