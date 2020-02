— Antes, el Gobierno tenía un plan ambicioso para hacer una red de escáneres a nivel país y ese proyecto fue pasando de gobierno en gobierno, de gobierno en gobierno, y un poco lo que nos decían era que el tema de los escáneres había que mirarlo de manera integral y no de manera individual, pero eso ha llevado que se vaya dilatando, ditatando y dilatando, y hoy Caldera no tiene escáneres, lo que quiere decir que en un puerto en donde no más allá del 5% de la carga es inspeccionada físicamente, hay un 95% de posibilidades de que pasen mercancías ilegales en los contenedores sin posibilidad que alguien las vea.