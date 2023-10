Este lunes se habilitará viaducto sobre hundimiento en ruta 27

A partir de este lunes 30 de octubre, los conductores que transiten por la ruta 27 entre San José y Puerto Caldera, dejarán de padecer las largas presas originadas por el hundimiento que desde hace años afecta un tramo de la carretera, específicamente en el km 44.

El puente de 145 metros de longitud contará con tres carriles pasando por encima de la falla que ocasiona el desnivel en la vía. Una vez habilitado, el tránsito por el trazado actual de la carretera se eliminará por completo.

El hundimiento que afecta ese sector de la carretera existe desde que esta fue puesta en operación, no obstante, se agravó en los últimos años.

Un análisis del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) determinó que el desplazamiento de la vía en ese kilómetro fue de casi tres metros entre el 2017 y el 2022, siendo esta especie de grada la principal afectación que han experimentado los usuarios.

Desde su inicio, la empresa a cargo ha realizado intervenciones, como anclajes, y una pantalla de pilotes; sin embargo, según indicaron meses atrás ingenieros del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), esas obras no fueron lo suficientemente profundas o extensas para cortar la superficie de falla y retener de forma efectiva el terreno que se está movilizando.

El nuevo puente contará con tres carriles y una vez habilitado el tránsito en ambos sentidos se dirigirá a dicha estructura.

De acuerdo con un informe elaborado por ese laboratorio, la falla ha impactado la capacidad de servicio de la vía por el cierre completo de un carril y la disminución de velocidad a la que se veían obligados los vehículos de mayor tamaño al pasar.

Ese ente determinó, además, que el problema se originó debido a que para construir la vía se colocó un relleno en ese hundimiento, que es lo que ahora se desliza.

De acuerdo con la concesionaria, la problemática en ese punto se origina en un sector con múltiples fallas geológicas, la más importante se encuentra a 50 metros de profundidad.

¿Quién asumirá el pago del nuevo viaducto?

El viaducto de dos carriles que se comenzó a construir a finales del año pasado por la concesionaria tiene un costo de $15 millones, que actualmente son cubiertos por la misma empresa.

Sin embargo, a la fecha no existe claridad si esas obras se distribuirán entre las tarifas de peaje para compensar ese costo, o se considerarán dentro del monto que el Estado aún adeuda a la concesionaria.

A finales del año pasado, cuando comenzaron las obras para levantar la estructura, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador insistió de que esta inversión debía ser costeada por la concesionaria, pues corresponde al riesgo que asumieron como parte del contrato; pero posteriormente reconoció que existía una disputa con la concesionaria respecto a dicha inversión.

La Nación consultó la semana anterior tanto al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) como a la empresa, si ya se definió cómo se cubriría el costo de la estructura, sin embargo esta última no brindó respuesta, mientras que la oficina de prensa del CNC indicó que ese consejo actualmente no cuenta con jerarca, por lo que no hay un vocero asignado para este tema.

Hasta el pasado 9 de octubre ese cargo era ocupado por Dahianna Marín Chacón, quien fue designada como viceministra Administrativa del MOPT y a la fecha no se ha nombrado una nueva persona en la Secretaría Técnica del CNC.

En setiembre anterior, poco antes de que comenzara la construcción del viaducto, la empresa informó que entre el 2018 y 2019 se desarrollaron obras estabilización que superaron los $5 millones.

Sin embargo, en agosto del 2020 un sismo activó una nueva falla, que afectó la obra realizada, por lo que fue necesario realizar nuevos estudios técnicos y geológicos que dieron como resultado la necesidad de construir una estructura que “sobrevolara” la falla.

El contrato de concesión con Ruta 27 originalmente vence en el 2033, actualmente el Gobierno no ha definido si ampliará ese acuerdo a fin de que la empresa asuma las obras de ampliación que requiere la carretera.