Canal seco: Las grandes inconsistencias de la propuesta planteada por grupo Cansec

El presidente Rodrigo Chaves anunció en su discurso de los 100 días de gobierno que impulsaría el proyecto de canal seco interoceánico. Sin embargo, esa iniciativa está muy lejos de concretarse, por no decir que es imposible, según se desprende de las palabras del secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, Eduardo Chamberlain.

Con total convencimiento, el funcionario no solo descartó la viabilidad del plan presentado por el grupo Cansec, sino que además, destacó una serie de inconsistencias que sustentaron la decisión de la administración anterior de archivar la propuesta.

Sus declaraciones se dieron el lunes ante los diputados de la Comisión Legislativa de Infraestructura, frente a los cuales manifestó que su recomendación es que el proyecto debe seguir archivado por múltiples razones.

Chamberlain compareció, precisamente, luego de que lo hicieran representantes del grupo Cansec, en cuya exposición hicieron graves afirmaciones, según las cuales el ahora expresidente Carlos Alvarado y su ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez, les habrían pedido dádivas a cambio de dar el visto bueno al proyecto.Señalaron al exdiputado Pablo Heriberto Abarca como el supuesto mediador.

Asimismo, aseguraron que en reuniones sostenidas con el actual vicepresidente, Stephan Brunner, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y el secretario de Concesiones, habían demostrado el cumplimiento de todos los requisitos y aseguraban que el encuentro había sido “transparente y prometedor”.

Chamberlain, sin embargo, dijo que en esa reunión, por el contrario, él les explicó que el proyecto se encuentra archivado y no existe legalmente la figura para “desarchivarlo”, por lo que se les propuso que subsanaran las observaciones y volvieran a presentar la iniciativa.

“Ellos insisten en que ya lo han presentado dos veces, que requiere mucho tiempo y se dejaron decir todas estas barbaridades que acaban de oír ustedes, yo no me meto en eso”, expresó a los legisladores.

El plan propone la construcción de dos megapuertos, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, conectados por una autopista de 10 carriles y tres líneas de ferrocarril. Se trata de una inversión de $20.000 millones e implicaría ceder la operación a la empresa por 50 años.

¿Por qué se archivó?

De acuerdo con el secretario técnico de Concesiones, la propuesta de Cansec incumple la totalidad de los 22 acápites del artículo 15 del Reglamento de Iniciativas Privadas.

“Yo pude validar las observaciones que hizo el Consejo de Concesiones (del gobierno pasado) y en todas les di la razón; encontré contradicciones, cambios e inconsistencias en los documentos (...) No pude recomendarle a don Luis (Amador) que le diéramos, si había manera de salvar esto. Mi recomendación a la Junta Directiva es que dejáramos eso archivado”, añadió.

La demanda calculada en la propuesta implicaría que Costa Rica absorbería la demanda de los 24 puertos más importantes del continente. Fotografía: José Cordero

En relación con la demanda que sustenta el proyecto, el funcionario dijo que lo que presentan en el documento no es siquiera un análisis, sino una serie de artículos copiados del Banco Mundial y asumen que van a captar el 8,5% del mercado mundial de contenedores, lo que representa unos 60 millones de TEUS (contenedores de 20 pies) al año. No obstante, añadió, no dicen en ninguna parte cómo van a captar esa carga.

Igualmente, Chamberlain desvirtuó la justificación de que el plan captaría los barcos que el Canal de Panamá no puede recibir, porque según ellos está saturado o no tiene capacidad por su gran tamaño. El funcionario negó que el canal panameño esté saturado y ha recibido barcos de hasta 15.000 TEUS.

Además, actualmente México y Guatemala desarrollan proyectos de conexión interoceánica con las mismas condiciones.

“60 millones de TEUS quiere decir que todos los barcos que pasan por Panamá, más todos los que van a los 24 mayores de puertos de América tendrían que venir a Costa Rica y aún así no llega a 60 millones de TEUS. No hay un fundamento lógico de dónde están sacando ese número”, sentenció.

Además, para mover la cantidad de contenedores planteados, se necesitarían 153 trenes al día de 2,5 km de largo, saliendo cada 10 minutos. Lo que representaría un consumo eléctrico equivalente al 50% del proyecto más grande del país.

“Ellos dicen que su energía va a ser renovable, Guanacaste entero va ser una granja de eólicas”, ironizó Chamberlain.

En el tema del trazado, el secretario de Concesiones advirtió de que la empresa presenta en su propuesta un trazado que iría en algún lugar, dentro de una franja de 10 km de ancho por 365 km de largo, pero indican que no pueden dar la información exacta para evitar que los dueños encarezcan los terrenos, lo que afectaría la intención de hacer la compra directa.

Empero, explicó, el Reglamento dice que deben demostrar la titularidad de las propiedades y no lo han hecho.

“Después dicen que esas propiedades, que es el 6% del territorio de la franja que están estudiando de la cual van a escoger un 10%, eso ellos pretenden comprarlo en dos años; al mismo que están comprando empiezan la construcción, pero cómo van a sacar un permiso de construcción si lo primero que se ocupa es un plano catastro, ahí hay inconsistencias”, insistió.

También el aspecto ambiental generó críticas del secretario del CNC. Según Chamberlain, pese a que los empresarios aseguran que no van a pasar por ninguna zona protegida, en el mismo documento preliminar que obtuvieron de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) reconocen que hasta un 25% del proyecto atraviesa zonas protegidas, ya que empieza en un manglar en Cuajiniquil, sobre un relleno que hay que hacer en el mar donde hay un arrecife y termina en Parismina, donde toda la playa está protegida por el tema de las tortugas.

Cálculo tarifario

Otro de los puntos señalados es el cálculo tarifario, el cual tampoco ha sido claro, así como inconsistencias en el costo total del proyecto, que inicialmente era de $16.000 millones y subió a $20.000 millones.

De acuerdo con el funcionario, la empresa también pretende conseguir un financiamiento con 10 años de gracia, sin haber presentado comprobación de que tienen recursos para responder por ese crédito, sino solo cartas de intención, y más bien, indicaban que ponían de garantía las mismas propiedades, lo que no podría porque las propiedades, al ser una concesión, pertenecen al Estado.

“No puedo apoyar esa propuesta por esas inconsistencias, además, guste o no, la Ley de Concesiones dice que mientras haya otro proyecto que tiene el mismo objeto no puede existir otro nuevo y estos puertos son puertos de trasbordo y la terminal de Amega (propuesta aprobada en 2017) es de trasbordo y está viva y activa. No se puede volver a proponer y aunque lo volvieran a proponer, está otra (iniciativa) que acaba de entrar y que voy a tener que rechazar porque también tiene puertos, entonces ya van como terceros en la fila”, concluyó el secretario técnico.

Ofrecieron retirar demanda a cambio de aval

Eduardo Chamberlain también reveló durante su intervención que en la reunión sostenida en Casa Presidencial, los representantes de Cansec ofrecieron una especie de conciliación en la demanda que presentaron contra el Estado por el rechazo al proyecto, a cambio de darles paso a la siguiente fase.

“Lo que pasa es que la audiencia preliminar es este jueves, mi percepción es que la oferta que han hecho en estas reuniones es que vayamos a la Procuraduría (General de la República) y que con ellos vayamos a pedir desistir el caso a cambio de darles el paso a la siguiente fase; no sé si legalmente es posible, pero entre, por el miedo esa demanda, darles el siguiente paso y pagarles a los hackers de la Caja (Costarricense de Seguro Social) no hay ninguna diferencia”, afirmó.

El plan presentado por Cansec se presentó por segunda vez en noviembre de 2018 y ya había sido rechazado anteriormente. Esa iniciativa se archivó el 26 de marzo el 2020.

