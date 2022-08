Carlos Alvarado demandará a representante de canal seco por señalarlo de pedir dádivas

Lucía D'Ambrossio, representante de Canal Verde Interoceánico, compareció la tarde de este lunes en la Asamblea Legislativa.

El expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, anunció la noche de este lunes que denunciará penalmente a Lucía D’Ambrossio, representante del proyecto Canal Verde Interoceánico (Grupo Cansec), por acusarlo de pedir dádivas para impulsar dicha iniciativa.

D’Ambrossio declaró este lunes en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa que el exmandatario y su entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, pidieron dinero a cambio de impulsar el proyecto que ella representa.

Ante una consulta realizada por el diputado liberacionista Francisco Nicolás, la mujer aseguró que Alvarado y Méndez enviaron dicha solicitud a través de un diputado. D’Ambrossio señaló que el “mensajero” fue el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, designado embajador en México por el gobierno de Rodrigo Chaves.

“El expresidente Carlos Alvarado y el ministro Méndez Mata, a través de un diputado, me dijeron ‘muéstreme dinero’”, declaró la mujer en la comisión. Inmediatamente especificó que el mensaje llegó a través de Abarca, pero el legislador “no quería ser parte”.

Ante tales aseveraciones, Méndez, Alvarado y Abarca anunciaron que cada uno demandará a D’Ambrossio individualmente.

Alvarado publicó el siguiente texto en sus redes sociales: “Lo dicho hoy por esas personas es una falsedad absoluta. He tolerado las críticas, incluso injustas, porque lo estimo parte de mi deber democrático. Pero no toleraré una infamia contra mi honor. En consecuencia, he instruido a mis abogados para que inicien de inmediato las acciones legales para denunciar penalmente a las personas que dijeron esa falsedad, y para que la empresa que representan afronte su responsabilidad”.

Por su parte, Méndez Mata aseguró que lo dicho por D’Ambrossio es “una infamia que no voy a tolerar. He solicitado a mi abogado presentar una querella por difamación y calumnia en contra de esa persona y de la empresa que representa. No toleraré las falsedades expresadas, tendrán que ir a responder ante los tribunales de justicia. No permitiré que se juegue con mi nombre y mi trayectoria de 60 años en la función pública. Le he servido al país con total honestidad y rectitud”.

El exdiputado y embajador Abarca dijo que lo dicho por la mujer es falso: “Con total vehemencia desmiento que haya servido de interlocutor para pedir algún tipo de dádiva por el proyecto de Canal Seco. He instruido a mis abogados para que este martes procedan con la denuncia penal respectiva, dada esta ilógica declaración”.

La diputada liberacionista, Carolina Delgado, reprodujo en sus redes sociales el mensaje de D’Ambrosio, y aseguró que “el expresidente de la República Carlos Alvarado y el exministro del MOPT Rodolfo Méndez les exigieron el 1% del valor de la obra, a cambio de su apoyo e impulso”. En realidad, la acusación dada durante la Comisión de Infraestructura señalaba al exdiputado Abarca como interlocutor del mensaje.

Delgado añadió que “vamos a abrir un expediente de investigación para que este tema se indague a profundidad”.

En agosto del 2020, La Nación publicó que el Consejo Nacional de Concesiones desistía del proyecto de Grupo Cansec por la ausencia de estudios de viabilidad económica para construir un canal seco interoceánico en Costa Rica, sumado a dudas técnicas.

El plan pretendía la construcción de dos nuevos puertos ubicados en Parismina, Limón, y Santa Elena, Guanacaste.

Para unirlos, se hablaba de un corredor seco de 320 kilómetros con 10 carriles y tres vías férreas para un tren de carga.

La firma también propuso construir un parque industrial en San Carlos, justo a la mitad del camino, para mover contenedores y desarrollar una zona residencial.

En la misma sesión de la Comisión de Infraestructura en la que compareció D’Ambrossio, también lo hizo el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Eduardo Chamberlain Gallegos.

Chamberlain explicó que “en el CNC creemos mucho en el proyecto del canal interoceánico, el país necesita un proyecto de esa magnitud. Estamos muy complacidos de que el presidente haya mencionado que quiere impulsar los estudios de factibilidad. Pero eso no quiere decir que este proyecto en particular (el de Grupo Cansec) sea factible”.

El secretario técnico añadió que el proyecto de Grupo Cansec se presentó por segunda vez en 2018, pues inicialmente fue rechazado. “En el primer proyecto incluían dos aeropuertos, ya después presentaron una segunda opción donde lo moderaron un poquito, poquito, insisto, sólo un poquito. Ese se archivó el 16 de marzo de 2020, principalmente por no cumplir el reglamento”.

Gobierno alega que plan de canal seco tenía una demanda ‘groseramente sobreestimada'