Hoy hace 50 años: Salud impulsaba programa nutricional para niños

Después de la enseñanza, esta niña, al igual que sus compañeros, reciben un refrigerio adecuado. (Jose Cordero)

Texto original publicado por La Nación el 22 de setiembre de 1972

En el país trabajan ocho centros educativos en los que tiene lugar un servicio de gran importancia, en el que se conjuga el esfuerzo del Ministerio de Educación Pública por formar gente de estudio en el campo, y del Ministerio de Salubridad, que consiste, básicamente, en vigilar la salud del educando y mantenerlo bien nutrido. La comunidad participa activamente en este tipo de labor social. El número de niños que recibe este beneficio es de casi 500, con edades de 2 a 6 años. Alimentación, amor y seguridad, educación y atención médica oportuna, son los objetivos del programa.

“Esto me parece muy bien. Creo que es necesario un aprovechamiento más efectivo de nuestras instalaciones. La comunidad, después de que termina de trabajar el centro de nutrición, podría utilizar el edificio para sus reuniones, a fin de solucionar algún problema. Si no hay unidad sanitaria cerca, ¿por qué el médico no va a venir a dar consulta a los niños y madres embarazadas o lactantes?”, dijo el ministro de Salubridad Pública, doctor José Luis Orlich B.

Durante los primeros años de vida, el cerebro del niño crece de manera tan rápida que al llegar a los cuatro años de edad, este alcanza el 80% de su desarrollo total, por este motivo, la buena alimentación es crucial durante los primeros años de la niñez.

Todo esto se realizada con el acompañamiento de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), que es una entidad educativa que se preocupa por la formación y el bienestar de los niños. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, se inició en Europa. Su sede se encuentra en París. Muchos países la integran.

En otra noticias: Copiado!

Faltan pastos, sobra ganado

En su primera conferencia de prensa en los últimos dos meses, el señor presidente de la República, don José Figueres, declaró ayer que “antes sobraban los pastos y ahora éstos escasean, debido a la sequía. Hay que aumentar las medidas de emergencia en la zona afectada por la sequía”.

El mandatario expresó que “ahora mi criterio es favorable a la exportación de vaquillas. Van a faltar pastos y habrá que adelantar el destace, para reducir el número de cabezas que dependen de los pastos”.

Figueres indicó que “será una exportación dentro de la cuota asignada, garantizando así que no falte carne para consumo interno”. Autoridades temen que la presente sequía tenga aún más repercusiones sobre la economía y producción costarricense.

100 libros al año: Meta de Editorial Costa Rica

Durante una visita de autoridades gubernamentales, representantes de la Editorial Costa Rica explicaron que su meta es llegar a imprimir cien libros por año. “Nacimos el 10 de junio de 1959. Se han editado 1160 títulos para un total de unos 350.000 volúmenes, cada edición con un valor total de ¢7.000″, explicaron.

Representantes del Ejecutivo recorrieron las austeras instalaciones de la Editorial Costa Rica, en el barrio La Cruz. Cuentan con una galería de escritores laureados, entre ellos: Moisés Vicenzi, Julián Marchena, Carlos Salazar, Carlos Luis Fallas, Francisco Amighetti, Fabián Dobles, José Marín Cañas, Carlos Luis Sáenz y Hernán Peralta.

La Editorial Costa Rica ha publicado obras simbólicas de la literatura nacional, entre ellas “Juan Vásquez de Coronado”, de Carlos Meléndez, “Demonios en caos”, de Ana Antillón, “Historia financiera de Costa Rica”, del expresidente Cleto González Víquez e incluso una muy reciente, “Grupos de presión en Costa Rica”, de Óscar Arias Sánchez, actual ministro de Planificación.