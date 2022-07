Hoy hace 50 años: La brujería en Costa Rica, ¡un lucrativo negocio!

Texto original publicado por La Nación el 27 de julio de 1972

Las autoridades se han visto en la necesidad de programar, dentro de sus actividades cotidianas, un capítulo que, por la forma como marchan las cosas, parece que tendrá cierta importancias, ya que se trata de evitar que incautos sean víctimas de brujos y hechiceros que, aún en pleno siglo XX, hacen de las suyas dentro y fuera de las ciudades. La policía considera que el volumen de dinero que perciben las hechiceras es lo suficientemente importante como para hacer algo.

Las hay de todo precio; ciertas casas conocidas cobran de ¢20 en adelante. Antes cobraban ¢5, pero desde que los impuestos han subido, parece ser que esta gente ha reajustado sus tarifas. De acuerdo con estimaciones, la consulta que más dinero deja es aquella que se relaciona con el amor y el trabajo. En segundo orden está la suerte y, finalmente, el deseo de la venganza. La policía estima que la ley debe elevar esta práctica como delito.

La policía dijo a La Nación que los pocos datos revelados en esta información bastan para que la acción preventiva sea necesario desplegarla con cuidado, pero con energía. Otra observación es que, además del precio de consulta, hay otros trabajos por los que cobran desde ¢200 hasta ¢3.000. Incluso, ha habido casos en que una persona ha pagado ¢10.000 y más, inducidos por hábiles formas de persuasión.

Choque de tren con bus en Tibás

Las autoridades de radiopatrullas indicaron que en el cruce ferroviario que existe en Colima, el autobús placas 1190 que conducía un señor de apellido Zumbado, chocó con la máquina número 52 de la Northern, que manejaba un sujeto de apellido González. Testigos del accidente no se explican cómo fue que ocurrió el percance, en el que varias personas pudieron haber resultado lesionadas.

La parte trasera del autobús quedó destruida por la violencia del impacto con el tren. (Rafael Pacheco Granados)

Los destrozos de la carrocería se encuentran en la parte posterior del autobús. Las autoridades del tránsito estiman que esto constituye una evidencia de que probablemente el conductor no advirtió la presencia del tren, produciéndose el accidente. No obstante, se investiga el caso para determinar con claridad lo que realmente ocurrió. Para ello se interrogará a varios pasajeros.

Como resultado de este suceso, la señorita Blanca Ortiz Brenes, de 17 años, recibió golpes de poca consideración, por lo que no fue necesario dejarla internada en el hospital. Dos menores que no viajaban en el vehículo, pero que fueron testigos del mismo, resultaron afectados emocionalmente, razón por la que fueron llevados al Hospital Nacional de Niños. No fue necesario dejarlos en observación médica.

Otros daños que se produjeron —según el parte de la policía— fue en el sistema de servicio eléctrico, ya que el autobús, al ser arrollado por la máquina, que arrastraba varios vagones, se estrelló contra un poste de alumbrado público, que resultó muy dañado. El accidente se produjo ayer a las 11:15 a.m.

Mueren 10 personas al hundirse embarcación en España

Centenares de turistas extranjeros que asistían a una de las fiestas más pintorescas de la península presenciaron hoy horrorizados el hundimiento de la carroza de la reina del festival, en plena bahía de Cartagena, precipitando a 80 jóvenes en sus aguas. Un vocero del ayuntamiento informó que 10 personas perecieron ahogadas y por lo menos 25 sufrieron heridas, precisando que la edad de las víctimas oscilaba entre los 15 y 25 años.

El accidente tuvo lugar poco después de la medianoche, cuando la celebración de las festividades de Santiago Apóstol y Nuestra Señora del Carmen terminó con la tradicional procesión de 12 barcazas, cada una de ellas con una carroza a bordo, ante las tribunas instaladas en los muelles de esta ciudad. Varios millares de personas, incluyendo centenares de turistas extranjeros procedentes de los balnearios de la vecina Cosla Blanca, presenciaron como comenzaba a inclinarse la barcaza por el peso de las 80 personas.

La carroza se deslizó de la embarcación, cayendo en las aguas y hundiéndose en pocos segundos, según informó un vocero. Hombres rana recuperaron ocho cadáveres durante la noche y dos más fueron encontrados al medio día. Las primeras versiones estimaban que hasta 40 personas habrían desaparecido, pero señalaron que todas habían sido localizadas.