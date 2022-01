Hoy hace 50 años: Inició huelga en la Northern Railway Company

(Alonso Tenorio)

Texto original publicado por La Nación el 3 de enero de 1972.

A medianoche comenzó una huelga general de trabajadores de la Northern Railway Company, decretada por el sindicato de la compañía a fin de conseguir mejores sueldos. “Queremos sueldos equiparados a los que devengan los servidores del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico”, declaró el secretario general del sindicato, señor Osvaldo Muñoz.

Dicho secretario estuvo presente en la reunión que celebró el grupo con los trabajadores turrialbeños que prestan sus servicios a la compañía ferrocarrilera. Esa cita fue a las 9 a. m. y de inmediato salieron para Siquirres donde se reunieron a las 2 p. m. con los empleados de esa jurisdicción.

Las reuniones fueron simplemente para dar las últimas instrucciones ante el paro que ya estaba acordado para las 12 p. m. Como primera consecuencia de la paralización de actividades, figura un cargamento de banano que debía salir esta mañana de Río Frío, Guápiles, hacia el Puerto de Limón; eran 60 vagones llenos.

Además, para hoy había fijadas una serie de cortas de fruta, que por tanto no se llevarán a cabo para evitar mayores pérdidas. Aparte de lo anterior, en fuentes serias supimos ayer que para esta semana hay calculados embarques de banano por medio millón de cajas, que no podrán efectuarse si la compañía no atiende las peticiones y continúa el paro decretado.

En otras noticias:

Centro de Orientación Familiar cumple cuatro años de servicio

Aquella pequeña oficina que abrió puertas, cerca de la Catedral Metropolitana en enero de 1968, se ha convertido en un Centro de Orientación para miles de hogares. Hablamos del Centro de Orientación Familiar, conocido cariñosamente por todos como el C.O.F. una organización que fue creada con el propósito de servir en forma desinteresada a la familia costarricense.

La institución da una adecuada orientación en la educación sexual integral, la Paternidad Responsable y la Planificación Familiar. Durante cuatro años se ha profundizado en estos temas, merced a un calificado grupo de profesionales que incluye: educadores, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, psicólogos, sacerdotes y pastores.

Con tan valioso elemento y en colaboración con otras instituciones se ha logrado dar un empuje nunca antes visto en Costa Rica a la educación sexual integral. El hogar se ha visto fortalecido por medio de cursos permanentes a través de todo el país, lográndose un diálogo serio y franco con jóvenes parejas de novios y padres con adolescentes.

No tienen donde enterrar a sus muertos

El nuevo año sorprendió a los pobladores de una localidad cercana a Buenos Aires de Argentina, con la novedad de que ya no tienen donde enterrar a sus muertos, y varios cadáveres yacen hoy en domicilios particulares a la espera de que se resuelva un raro problema jurisdiccional que dejó al pueblo sin cementerio.

La cuestión se suscitó en Berazategui, localidad de 14.000 habitantes 25 kilómetros al sur de la capital de Argentina, que hace diez años adquirió autonomía municipal luego de depender desde su fundación de la vecina ciudad de Quilmes.

Berazategui, sin embargo, nunca construyó su propio cementerio y por tradición siguió enterrando a sus muertos en la necrópolis de Quilmes, hasta que la municipalidad de esta ciudad dictó una resolución que le prohibió proseguir con esa costumbre a partir del primero de enero de 1972.