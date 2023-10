Migrantes en Paso Canoas: Gobierno cierra albergue en campo ferial y traslada a cientos de familias a centro de atención en zona sur

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, el Gobierno trasladó a las cientos de familias migrantes que se encontraban en el campo ferial de Paso Canoas hacia el Centro de Atención de Migrantes (Catem), ubicado a unos 11 km de ese paso fronterizo.

La operación se realizó sin previo aviso y ni siquiera la organización humanitaria que brindaba atención dentro del campo fue notificada.

La directora de Migración y Extranjería, Marta Vindas, confirmó que el traslado de los extranjeros y el cierre del campo ferial eran parte del acuerdo firmado con el Gobierno de Panamá.

Según indicaron, en Catem las personas continuarían con el proceso de compra de tiquetes y abordaje de los buses que los llevarán hasta la frontera norte.

Elías Quesada, director de la Policía de Migración, detalló que la operación de traslado se realizó a partir de las 10 p. m. del sábado con el fin de que este lunes, cuando empezarían los traslados transnacionales desde Panamá, se pueda mantener un mayor orden y control de la operación.

Desde el viernes 6 de octubre, La Nación gestionó por medio de la oficina de prensa de Migración, conversar con un vocero para conocer el abordaje que se realizaría específicamente con las personas varadas en Paso Canoas por no disponer del dinero necesario para pagar su pasaje; no obstante, no se ha obtenido respuesta.

Igualmente, se le consultó a Casa Presidencial cómo se costearán dichos pasajes y cuál es la empresa que dará el servicio desde Panamá, pero tampoco se recibió la información.

Anuncio presidencial

El presidente Rodrigo Chaves anunció el viernes, durante una visita al Darién ( en la frontera entre Panamá y Colombia) en compañía del mandatario panameño, Laurentino Cortizo, que desde este lunes comenzarían a operar unos 200 autobuses que llevarán a los migrantes desde el refugio en Panamá hasta la frontera tica con Nicaragua.

Las personas pasarían sin bajarse de los buses por la frontera de Paso Canoas y serían atendidos en el Catem, de la zona sur, de donde, según Chaves, no podrán salir. Desde ahí, continuarán el viaje a la frontera norte.

La Organización No Gubernamental Cadena dijo días atrás a La Nación, que en el alojamiento temporal que operaba en el campo ferial de Paso Canoas permanecían alrededor de 600 personas quienes no podían costear su viaje. Sin embargo, el Catem de la zona sur tiene capacidad para menos de 300 personas.