Cristian Arguedas, el candidato a procurador del Gobierno, declinó la postulación

El candidato del Gobierno para ocupar el cargo de procurador general de la República, Cristian Arguedas Arguedas, declinó a su postulación este domingo. Así lo anunció Casa Presidencial en un escueto mensaje enviado por WhatsApp.

“Ante la declinación de la candidatura del señor Cristian Arguedas Arguedas como procurador general, el Gobierno de la República anunciará otro postulante una vez que se termine el proceso de estudio y selección”, comunicó la Presidencia hace pocos minutos.

Arguedas dimitió en las aspiraciones dos días después de que el presidente Rodrigo Chaves confirmara su nombre como carta del Poder Ejecutivo, a la espera de la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. Y un día después de que La Nación publicara que Arguedas, un abogado penalista de 47 años, corrió a borrar una serie de tuits racistas, homofóbicos y soeces, para luego eliminar su cuenta en la red social Twitter.

El usuario @CristianArgued6 fue eliminado durante las primeras horas de este sábado, menos de 24 horas después de que se diera a conocer su postulación. En ese perfil, donde aparecía una foto suya en primer plano usando una mascarilla, también eran constantes los ataques a políticos del Frente Amplio (FA) y de Liberación Nacional (PLN), así como a la prensa.

Consultado por La Nación, este sábado, Arguedas confirmó el cierre de su cuenta en Twitter y justificó los comentarios bajo el alegato de que estaba ejerciendo su derecho constitucional de libertad de expresión.

“Yo Twitter no lo uso mucho, no es una red social que la utilice constantemente y me pareció que eso era lo procedente (cerrarla un día después del anuncio de su candidatura). No tengo nada más que decirle, yo soy un ciudadano en el ejercicio de mi derecho constitucional de expresarme, entonces no tengo nada más que decirle”, detalló Arguedas.

Candidato a procurador del Gobierno corrió a borrar tuits racistas, homofóbicos y soeces

El abogado Cristian Arguedas Arguedas renunció a la postulación dos días después de que fuera anunciado por el Gobierno como la persona a ocupar el cargo de procurador general de la República. (Tomada del Facebook de Cristian Arguedas)

Sin apoyo de diputados Copiado!

Este medio intentó conversar nuevamente con Arguedas la noche de este domingo, luego del breve mensaje enviado por la Presidencia, pero rechazó las llamadas y tampoco respondió un mensaje enviado por WhatsApp.

No obstante, posteriormente, el penalista hizo una publicación en su perfil de Facebook, donde explicaba por qué decidió dar un paso al costado. Reconoció que tomó la decisión después de la publicación de este diario y al darse cuenta que no iba a alcanzar los votos necesarios de los diputados para su designación. Aunque insistió en que el “ataque mediático” no le afectaba.

“A raíz de las publicaciones recientes sobre mensajes sacados de contexto y compartidos entre un grupo de amigos cercanos, y en el ejercicio de mi derecho constitucional a la libre expresión, he podido, junto con mis asesores, realizar los sondeos correspondientes con algunos diputados y obtener los votos necesarios para ratificar mi nominación sería una tarea compleja para el Gobierno de la República.

“(...) Por lo anterior y porque le tengo un profundo respeto por la institución, me parece que el cargo de procurador general de la República tiene que ser para una persona que tenga la confianza de varias fracciones, y en mi caso particular, aunque no se cuestiona mis atestados profesionales, por mis posturas políticas pasadas, no tengo ese apoyo”, escribió Arguedas.

Los mensajes borrados Copiado!

Uno de los polémicos mensajes, fuer publicado por el penalista el 24 de marzo del 2022. Ese día escribió: “Pregunta de razonamiento lógico: ¿Por qué un candidato que se autodenomina como el ‘hijueputa’, que acepta sentarse con unos negros y que le digan que es el ‘hijueputa’, se va a molestar por otros comentarios menores que un hijueputazo?”.

En noviembre del 2016, el expresidente José María Figueres, como precandidato del PLN en las elecciones del 2018, grabó un video donde dijo textualmente: “Vengo a conversar con quienes me dicen que soy ladrón, mentiroso, corrupto, cobarde, cínico, sinvergüenza, cascarudo y hasta hijueputa. Todos estos insultos los he escuchado muchas veces”.

Posteriormente, el 7 de enero del 2022, ya como candidato verdiblanco para las elecciones de ese año, participó en el podcast Los Gordos, conducido por DJP, el cantante Toledo y Roper, los tres afrodescendientes. Durante la introducción de ese programa DJP dijo: “Tenemos un invitado de lujo, tenemos al hijueputa más grande de Costa Rica, estamos con José María Figueres”.

Otro de los mensajes data del 10 de marzo, también del 2022, cuando escribió: “Perico (sinónimo de liberacionista): Si Liberación pierde esta elección, desaparece, yo:”. Y de seguido aparece la imagen de una mujer con la frase: “Me vale picha”.

Un día después, el 11 de marzo, tuiteó: “(José María) Figueres usó al grupo LGTBI para devolver el PAC (Partido Acción Ciudadana) al PLN, y ahora les ‘patea el culo’ por cálculo electoral”.

Ese publicación ocurrió justo cuando se viralizó un extracto de una entrevista a Figueres con un pastor evangélico, en la que dijo que la “ideología de género” colonizó la educación costarricense y se comprometió a “corregir” la situación en un eventual gobierno suyo.

Sus declaraciones generaron tanta efervescencia que Figueres tuvo que grabar un video junto a su entonces candidata a vicepresidenta, Laura Arguedas, donde ella sostuvo que “la ideología de género no existe y, que cuando esa expresión se usa, va en detrimento de los derechos humanos”.

Laura Arguedas fue asesora de Ana Helena Chacón, quien fue vicepresidenta de la República del 2014 al 2018, y quien llegó a ese puesto enarbolando la bandera del PAC.

En el marco de esa discusión, el 10 de marzo, a las 6:19 p. m., el abogado penalista escribió: “La Nación totalmente apuntada con Figueres, hasta que se metieron con el ‘culo’”. Ese tuit ocurrió cuatro horas después de que este diario publicara un artículo con las polémicas declaraciones de Figueres y sus críticas a la ideología de género.