Candidato a procurador del Gobierno corrió a borrar tuits racistas, homofóbicos y soeces

Pocas horas después de que Gobierno lo postulara como candidato a procurador general de la República, el abogado penalista Cristian Arguedas corrió primero a borrar una serie de tuits racistas, homofóbicos y soeces, para poco después eliminar su cuenta en Twitter.

El usuario @CristianArgued6 fue eliminado durante las primeras horas de este sábado, menos de 24 horas después de que se diera a conocer su postulación. En ese perfil, donde aparecía una foto suya en primer plano usando una mascarilla, también eran constantes los ataques a políticos del Frente Amplio (FA) y de Liberación Nacional (PLN), así como a la prensa.

Consultado por La Nación, Arguedas confirmó el cierre de su cuenta en Twitter y justificó los comentarios bajo el alegato de que estaba ejercicio su derecho constitucional de libertad de expresión.

“Yo Twitter no lo uso mucho, no es una red social que la utilice constantemente y me pareció que eso era lo procedente (cerrarla un día después del anuncio de su candidatura). No tengo nada más que decirle, yo soy un ciudadano en el ejercicio de mi derecho constitucional de expresarme, entonces no tengo nada más que decirle”.

Posteriormente, se le preguntó sobre las publicaciones ofensivas y si las sostenía hasta ahora. Ante lo que respondió: “Los comentarios que he hecho en el ejercicio constitucional de mi libertad de expresión los he hecho siempre en todas las elecciones y con la misma tonalidad”.

Y en cuanto a si era poco transparente haber borrado su cuenta, afirmó: “Nada que ver”. (...) La red social que más uso es Facebook”.

El abogado Cristian Arguedas Arguedas, fue designado por el Gobierno como la persona que ocupará el cargo de Procurador General de la República. Este nombramiento todavía debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. (Tomada del Facebook de Cristian Arguedas)

‘Sentarse con unos negros’ Copiado!

El 24 de marzo del 2022, Cristian Arguedas escribió, por ejemplo: “Pregunta de razonamiento lógico: ¿Por qué un candidato que se autodenomina como el ‘hijueputa’, que acepta sentarse con unos negros y que le digan que es el ‘hijueputa’, se va a molestar por otros comentarios menores que un hijueputazo?”.

En noviembre del 2016, el expresidente José María Figueres, como precandidato del PLN en las elecciones del 2018, grabó un video donde dijo textualmente: “Vengo a conversar con quienes me dicen que soy ladrón, mentiroso, corrupto, cobarde, cínico, sinvergüenza, cascarudo y hasta hijueputa. Todos estos insultos los he escuchado muchas veces”.

Posteriormente, el 7 de enero del 2022, ya como candidato verdiblanco para las elecciones de ese año, participó en el podcast Los Gordos, conducido por DJP, el cantante Toledo y Roper, los tres afrodescendientes. Durante la introducción de ese programa DJP dijo: “Tenemos un invitado de lujo, tenemos al hijueputa más grande de Costa Rica, estamos con José María Figueres”.

Tuit de Cristian Arguedas publicado el 24 de marzo del 2022.

Se metieron con el ‘culo’ Copiado!

El 10 de marzo, también del 2022, escribió: “Perico (sinónimo de liberacionista): Si Liberación pierde esta elección, desaparece, yo:”. Y de seguido aparece la imagen de una mujer con la frase: “Me vale picha”.

Un día después, el 11 de marzo, tuiteó: “(José María) Figueres usó al grupo LGTBI para devolver el PAC (Partido Acción Ciudadana) al PLN, y ahora les ‘patea el culo’ por cálculo electoral”.

Ese publicación ocurrió justo cuando se viralizó un extracto de una entrevista a Figueres con un pastor evangélico, en la que dijo que la “ideología de género” colonizó la educación costarricense y se comprometió a “corregir” la situación en un eventual gobierno suyo.

Sus declaraciones generaron tanta efervescencia que Figueres tuvo que grabar un video junto a su entonces candidata a vicepresidenta, Laura Arguedas, donde ella sostuvo que “la ideología de género no existe y, que cuando esa expresión se usa, va en detrimento de los derechos humanos”.

Laura Arguedas fue asesora de Ana Helena Chacón, quien fue vicepresidenta de la República del 2014 al 2018, y quien llegó a ese puesto enarbolando la bandera del PAC.

En el marco de esa discusión, el 10 de marzo, a las 6:19 p. m., el abogado penalista escribió: “La Nación totalmente apuntada con Figueres, hasta que se metieron con el ‘culo’”. Ese tuit ocurrió cuatro horas después de que este diario publicara un artículo con las polémicas declaraciones de Figueres y sus críticas a la ideología de género.

Otros dos tuits publicados por Cristian Arguedas, en marzo del 2022. En la leyenda que aparece abajo consta que los dos fueron borrados.

‘Asco de prensa’ Copiado!

En otra oportunidad, el 25 de marzo pasado, publicó un tuit que decía: “Asco de prensa” con dos emoji de una cara con náuseas. Fue en una respuesta en otro tuit que publicó el hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, donde atacó al periodista de semanario Universidad, Álvaro Murillo.

Ese día Twitter le restringió a Chaves, por 12 horas, el uso de su cuenta personal por incumplir las reglas de esa red social. Es específico, por un tuit en el que expuso datos personales de Murillo y de funcionarias del Banco Mundial (BM).

Se trataba de una captura de pantalla de un correo electrónico enviado por el reportero Álvaro Murillo a varias fuentes, para solicitar información sobre el comportamiento de Chaves cuando era funcionario del Banco Mundial.

Junto al pantallazo, el entonces candidato escribió: “Alvaro (sic.), en este correo a mis colegas en Indonesia te faltaron muchas personas, incluyendo hombres - pesca de arrastre. Yo te hubiera dado con mucho gusto la lista completa de la oficina, nada que ocultar. Vean cómo anda la prensa nacional e internacional ‘buscando basura’”.

Tuit publicado por el abogado Cristian Arguedas el 10 de marzo del 2022. Abajo aparece la leyenda que confirma que esa publicación fue borrada.

Otros casos Copiado!

En otras publicaciones, Arguedas escribió: “Villalta es un corruptazo”. Eso lo redactó el 18 de marzo anterior, en respuesta a un tuit del periodista Diego Delfino, quien, entre otras cosas, mencionaba que el entonces diputado del FA, José María Villalta, utilizaba la gasolina del Congreso, a pesar de que no tenía un vehículo.

Cinco días después, el 23 de marzo publicó un meme con el afiche del libro Alí Baba y los 40 ladrones, en que se sustituyó la frase “y los 40 ladrones y en su lugar se puso: “y el PLN”.

Cristian Arguedas, de 47 años, estuvo ligado al excandidato presidencial Otto Guevara Guth y fue tesorero suplente del Partido Movimiento Libertario. Desde esa función defendió los préstamos que financiaron la campaña de Guevara para el 2010, operación que estuvo bajo investigación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Fiscalía de Legitimación de Capitales.

En setiembre del 2011, él admitió haber sido el intermediario de los créditos que el excandidato presidencial Otto Guevara obtuvo con la prestamista, Carla Vanessa Gómez López.

Ante los diputados de entonces, Arguedas sostuvo que la prestamista le depositó el dinero para que él se lo entregara al cliente, en ese caso Guevara. Una práctica que, en su criterio, es normal en los grandes bufetes del país.

Consultado sobre el origen del dinero, el abogado insistió en que los fondos siempre provinieron de la prestamista, y que no podía revelar de qué actividades, debido al secreto profesional que lo cubre. En total, Guevara firmó con Gómez préstamos por $433.000.

Otros de los tuit de Cristian Arguedas, que desaparecieron con la eliminación de su cuenta en Twitter.

Proceso de designación Copiado!

Realizada la postulación de Arguedas por parte del Poder Ejecutivo, esta deberá remitirse a la Asamblea Legislativa, donde tendrá que ser estudiada por la Comisión de Nombramientos para que emita una recomendación al plenario.

Para que se apruebe la ratificación, son necesarios los votos de la mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los congresistas presentes en el momento de su discusión.

El cargo de procurador general se encuentra vacante desde que el doctor Julio Jurado se acogió a la pensión, en mayo del 2022.

