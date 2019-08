“La regla fiscal no trastoca el núcleo esencial de las universidades estatales, tampoco limitan su autonomía; la aplicación de dicha medida fiscal no determina la manera en que estas dispongan de su presupuesto, lo que hace es imponer un límite al gasto corriente, límite al que están sometidas las demás instituciones que conforman el sector público no financiero; por un interés de preservación, sostenibilidad y equilibrio financiero del Estado”, advierte.