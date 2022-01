‘Autoconsumo y autocultivo (de cannabis) no fue discutido’, alega Gobierno

Con vehemencia, la ministra de la Presidencia, Giannina Dinarte, alegó este lunes que el autoconsumo y el autocultivo no eran la motivación original del proyecto de ley para autorizar la producción, industrialización y comercialización del cannabis medicinal y del cáñamo en el país.

Esos objetivos contemplados en los artículos 25 y 26 del proyecto fueron introducidos en el proceso legislativo.

“Autoconsumo y autocultivo, ese tema no fue discutido”, aseveró Dinarte durante la conferencia que dio en compañía de los jerarcas de Salud, Agricultura, Seguridad y el Instituto Contra las Drogas.

Según ella, la decisión de incluir esas posibilidades en el plan se tomó sin considerar eventuales efectos en la salud. Por esa razón, la ministra justificó que el Gobierno se tome los siguientes días para estudiar el tema antes de informar si vetará o no el texto, aprobado en segundo debate desde el 13 de enero.

“Si no podemos dimensionar los efectos, no me puedo apartar de mi responsabilidad (del Gobierno)”, expresó Dinarte.

La ministra aseguró que ellos se manifestaron sobre el proyecto durante el trámite legislativo, pero insistió en que los temas de autocultivo y autoconsumo no eran parte del plan original, no se analizaron con profundidad y de ahí deviene la posición actual del Ejecutivo.

Este lunes por la mañana, también la Conferencia Episcopal, máxima autoridad de la Iglesia católica en el país se pronunció en contra de la iniciativa.