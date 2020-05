CAHUITA VERSUS COVID-19 . Una tarde, 2 vecinos de Cahuita, Javier & Valerie se sentaron a hablar sobre la pandemia, preocupados por el impacto en este pueblo turístico, pensaron que era importante conformar una comisión y desde el seno del ministerio de salud se comenzó a gestionar... se convocó a la asociación de desarrollo de Cahuita a una reunion y de ahí se hace otra reunion con el consejo local. Así nace nace la comisión "Cahuita Versus covid-19" respaldada por la Asociación de Desarrollo Cahuita. La COCINA COMUNITARIA CAHUITA nace con la unión del pueblo de Cahuita y estas fuerzas vivas de esta hermosa comunidad. De mi parte quiero agradecer a todos los que han ayudado al prójimo de alguna manera en este momento tan inesperado para el sector salud, social y económico. Las ayudas no siempre tienen que ser económicas, también es ser amable, el sonreír, el hacer reír, el compartir algo simple, las buenas vibras, el tiempo como voluntario para hacer trabajos, o gestiones para ayudar a más de una persona... Esas son donaciones y la mejor donación es el respeto, en el mundo hay suficiente para todos, es solo de unirnos y evitar los negativismos, gratitud, trabajo y luego abundancia 😃 Quiero agradecer públicamente a la Asociación de Desarrollo Cahuita, a Javier Mullins, a Valerie Rose, a Karla Barahona, a Windel Skinner, a Melody Skinner, a Ivón Aymerich, a Yanira y su familia, a la familia Cunningham, a super negro y a todos esos que ayudan como pueden de corazón a alguien, a Cahuita, hay muchos que ayudan y no sabemos, pero ustedes saben y Dios sabe, una sola persona que ayudes de alguna manera ya es grán bendición, siento la energía, me motivan mucho, gracias por todo esto, que Dios los bendiga ♥️ .