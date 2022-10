Suspensión de clases genera caos y dudas en centros educativos privados

Padres de familia no tienen claro si la medida adoptada por el Ministerio de Salud es vinculante para centros educativos privados. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

La suspensión de clases en centros educativos públicos y privados ordenada por la ministra de Salud, Joselyn Chacón, generó dudas y caos en los chats de WhatsApp de padres de estudiantes, especialmente, aquellos con hijos matriculados en escuelas y colegios privados.

Chacón anunció la noche de este lunes que un “receso lluvioso” aplicará entre el martes 11 de octubre y hasta el viernes 14. Según la jerarca, la medida tiene por objetivo reducir la plétora de internamientos de menores en el Hospital Nacional de Niños por infecciones respiratorias.

No obstante, docentes y padres de estudiantes contactados por La Nación expresaron su confusión con la medida, pues no tienen claro si es vinculante para centros educativos privados.

Una maestra de una escuela privada de San Carlos, Alajuela, aseguró que “todas las educadoras y las mamás están desesperadas y con sueño”, a la espera de conocer si sus hijos tendrán clases este martes.

El vicepresidente de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) y director general de Kamuk School, Rommel Porras, declaró que “no hay un comunicado oficial de suspender las clases para centros educativos privados. Lo que hay son noticias y comunicados de prensa, pero no hay una oficialidad. La preocupación no es solo por las clases, sino además por las familias que requieren que sus hijos vayan a preescolar o escolar para ir a trabajar. Suspender clases les genera problemas.

“En mi centro educativo vamos a asistir a clases y esperar a ver qué se quiere. Hacer el anuncio en la noche del día antes no nos deja tiempo de respuesta, porque si usted es padre de niños o bebés requiere ese cuido. Nadie pone, jamás, en tela de duda la autoridad del Ministerio de Salud, ellos pueden suspender, pero hagámoslo bien hecho. Vea qué desorden”, reclamó Porras.

Kamuk School, ubicado en Tibás, comunicó en su Facebook que “nos mantendremos en el mismo horario y de forma regular en todos los niveles”. Añadió que “jurídicamente no hay una comunicación oficial para que la institución suspenda lecciones (...) Procederemos a realizar las consultas legales del caso para aclarar la ambigüedad de la información”.

Ministra de Salud suspende clases en todo el país por ‘receso lluvioso’

Entre los centros educativos que ya avisaron de la suspensión de clases se encuentran el Marista de Alajuela. La institución pidió a los padres “estar pendientes de la plataforma Classroom donde colocaremos las asignaciones para realizar trabajo asincrónico”. Además, añadió que de miércoles a viernes tendrán lecciones en el horario habitual por medio de la plataforma Teams.

El colegio Saint Gabriel, también de Tibás, se sumó a las medidas e impartirá clases de forma virtual. En su caso, tenían exámenes planificados para esta semana, pero estos serán trasladados a la próxima semana. “Nuestras disculpas por lo atropellado de la comunicación”, dijeron en un comunicado a los padres.

El Monterrey Christian School, ubicado en Montes de Oca, publicó en su Facebook que suspende las clases presenciales para este martes, “con perspectiva a que se extienda por toda la semana”. El personal del centro educativo planificará durante el martes las lecciones de forma virtual.

‘Virus respiratorio asesino’ ataca: más de un centenar de bebés están internados

Por su parte, el Saint Margaret School, de Heredia comunicó que se adhiere a las instrucciones dictadas por Salud, y suspenderá de forma definitiva las clases durante los cuatro días señalados.

Este centro educativo añadió que “dado lo súbito y abrupto de la directriz, no podremos implementar clases virtuales durante estos días, ya que por la experiencia previa sabemos que existen muchas familias que no cuentan con dispositivos o capacidad de conectar a sus hijos virtualmente”.

Dicha escuela decidió ampliar el curso lectivo por una semana más, es decir, mientras que el año lectivo finalizaba el 30 de noviembre, ahora lo hará el viernes 2 de diciembre, con el objetivo de “compensar los días lectivos que se perderán por esta situación”. “Lamentamos los inconvenientes, pero no tenemos otra alternativa que obedecer las directrices”, concluyó la institución.

Un padre de un alumno en el Conservatorio Castella aseguró a este medio que dicho centro educativo envió a los chats de WhatsApp el comunicado del Ministerio de Educación Pública (MEP) y señaló que no tendrá lecciones en ninguna modalidad.

El comunicado de prensa firmado por la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller detalla que, “en el caso de los Colegios Técnicos Profesionales las personas estudiantes deberán presentarse el día 14 de octubre de 2022 a realizar la prueba escrita comprensiva estandarizada de especialidades técnicas para concluir con sus estudios”.