Sindicatos critican gestión del MEP: ‘No hay ruta de la educación, no existe’

Los sindicatos criticaron este lunes por la noche, en la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, la gestión que realiza el Ministerio de Educación Pública (MEP) frente a la crisis educativa que vive Costa Rica.

Para ellos, el MEP se enfrenta a la “emergencia pedagógica más grande y peligrosa” sin ningún liderazgo. Incluso, cuestionaron la llamada “ruta de la educación” presentada el 2 de febrero por la ministra Anna Katharina Müller y el presidente Rodrigo Chaves y la calificaron como un “show”.

“Si bien la ministra ha planteado ideas sueltas sobre la cuestión educativa, en realidad ninguna de ellas constituye un plan coherente, organizado y estructurado. Recientemente, señaló (la jerarca) que la ruta es un proceso vivo, sin documentos. Es decir, estamos frente al peor de los escenarios educativos”, dijo Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

González mencionó, además, que APSE no fue tomado en cuenta para elaborar ningún plan.

El mismo argumento llevó el presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz. Advirtió que de " no corregirse el rumbo estamos a la puerta de perder varias generaciones de ciudadanos que van a egresar con conocimientos insuficientes para poder laborar”.

“No hemos sido constructores de esa ruta que no existe. Vea lo que pasó con los asesores: es que aquí han desconocido hasta a las universidades públicas; no han construido con ellos la mentada ruta, no existe ruta”, dijo Díaz, quien alertó que la educación del país “va hacia la ruina”.

Gilda Montero, presidenta de ANDE; Gilberth Díaz, presidente del SEC, y Ana Doris González, de APSE, en la Comisión Especial de Educación, en la Asamblea Legislativa.

'Profesores no dan clases'

Los tres grupos sindicales que se hicieron presentes en el Congreso defendieron a los profesores y su trabajo. Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), adujo que el “apagón educativo” no se inició en el 2018 con las huelgas de profesores.

“Nos dicen vividores, nos llaman de muchas maneras, solo critican, pero no aportan. Hablan de los sindicatos y que somos los que tenemos destruido al MEP, pero no es así. Estos sindicatos vienen a contribuir y son necesarios porque llevan la voz de quienes trabajan en las aulas”, agregó.

APSE criticó la carga laboral de los docentes.

“Nosotros ya no damos clases, nos dedicamos día y noche a llenar papelitos, que hagamos aquí que allá, que las pruebas comprensivas, ¿por qué? Porque necesitan una página de Excel que diga a la par del chiquito que no sabe sumar o restar, pero no nos dejan dar clases, no nos dejan trabajar”, dijo Ana Doris Gonzalez.

Desde el SEC, Díaz alegó que la estabilidad laboral, la carga, la zozobra e inseguridad que tienen los docentes es lo que “viene a causar problemas”.

'Aulas son tugurios'

Gilda Montero habló sobre la infraestructura de los centros educativos y explicó que existen dos extremos.

“Una infraestructura altamente deficiente, aulas en mal estado, precarizadas, aulas que son tugurios. Un niño en una condición económica baja no tiene condiciones adecuadas en un aula donde las ventanas se tapan con una lata de zinc, donde los servicios sanitarios no son dignos”, afirmó.

Señala que el otro extremo son aulas de primer mundo, pero que no tienen el soporte económico para darles el mantenimiento que requieren.

Actualmente hay 722 escuelas y colegios con órdenes sanitarias, algunos de ellos con varias acumuladas.