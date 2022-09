Silencio rodea labor de ministra de Educación; no da entrevistas ni acceso a las actas del Consejo Superior

El 7 de junio fue la primera y única conferencia convocada por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué acciones está implementando la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, para atacar el apagón educativo nacional? ¿Qué reformas educativas se impulsan? ¿Cómo va el proceso para la nueva prueba diagnóstica que el MEP prometió al eliminar FARO?

Actas del Consejo de Gobierno se convirtieron en simples apuntes

Esta y otras respuestas sobre calidad educativa se han hecho imposibles de conocer porque la jerarca del MEP no da entrevistas ni atiende a la prensa en las actividades a las que asiste.

Tampoco permite el acceso a las actas del Consejo Superior de Educación (CSE), órgano al que le corresponde aprobar las reformas educativas que se hagan en el país, el cual ella preside.

Además, no hay acceso a los miembros del CSE para preguntar sobre estas reformas porque Müller fue designada como única vocera, por lo cual, cuando se les hacen consultas ellos remiten a la jerarca.

En detalle

Desde que Müller comenzó su gestión, el 8 de mayo anterior, este medio realizó la solicitud de entrevista para conocer, principalmente, cuál es su plan para atacar el apagón educativo que los alumnos cargan desde hace cuatro años por las interrupciones de clases a causa de huelgas docentes y la pandemia de la covid-19.

Se consultó el 11 de agosto al jefe de prensa del MEP, Otto Vargas, sobre la entrevista y dijo que estaba “en trámite”.

Durante las cinco negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), Müller tampoco permitió las consultas de los periodistas para dar detalle de su labor.

De esta forma no ha sido posible consultar cómo el Ministerio atiende la situación expuesta en el último Informe del Estado de la Educación, dado a conocer en setiembre del año anterior, según el cual, la falta de aprendizajes que sufren los alumnos conducen al país a obtener “los peores resultados educativos”, pese a los ¢2,6 billones que invierten en ese campo cada año.

Justamente, se requiere saber qué está haciendo el MEP para hacerle frente a estos resultados, pero la ministra no da explicaciones.

Alumnos cargan con cuatro años de 'apagón educativo'

Sin acceso a las actas

Una forma de entender el camino por el cual la Administración de turno conduce la educación de más de un millón de alumnos del país, es por medio de las actas y acuerdos del Consejo Superior de Educación (CSE), órgano que tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial; de allí salen las principales reformas educativas.

En las actas se detallan las discusiones y acuerdos de cada reforma que se implementa. Ahí se transcriben las declaraciones de todos los miembros del Consejo, sus opiniones y preocupaciones, entre estas, las de Müller.

Sin embargo, la única acta que hasta este jueves 1.° de setiembre aparecía en el sitio web del MEP era la correspondiente a la sesión del 9 de junio del 2022, que fue la primera a la que Müller asistió desde que comenzó su gestión como ministra. En esa sesión se eliminaron las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO).

Después, el CSE se ha reunido en varias ocasiones pero las actas, que son documentos públicos, no se han divulgado y tampoco han sido entregadas a pesar de varias solicitudes que ha hecho este medio ante la oficina de prensa del Ministerio de Educación.

MEP no garantiza el aprendizaje de los alumnos con evaluación implementada por huelga y pandemia

Desde el 27 de julio, el CSE no se reúne debido a que no se ha nombrado al sustituto de Manuel Bolaños, exministro que finalizó su nombramiento en ese órgano. El Consejo no puede sesionar si el cuórum está incompleto, por lo que las reformas educativas de fondo están paralizadas.

'Modelo educativo actualizado'

En el informe de los 100 días que el mandatario Rodrigo Chaves dio a conocer el 16 de agosto, hizo referencia a “un modelo educativo actualizado”.

Ese mismo día se solicitó a la oficina de prensa del MEP una entrevista para conocer ese modelo, sin embargo a la fecha no han respondido la gestión.

El rumbo de la educación del país tampoco puede conocerse por medio de las actas del Consejo de Gobierno, ya que, según informó La Nación, el 22 de agosto anterior, las actas de las sesiones del Consejo se convirtieron en simples minutas de las reuniones del gabinete, cada miércoles, con la llegada de la administración de Rodrigo Chaves Robles.

Ayudas del MEP inflan promoción de estudiantes en últimos años

La información contenida en los registros de esas actas es sumamente limitada, pese a la promesa de campaña de transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno en tiempo real, de manera virtual.

Las transcripciones literales o generales de las intervenciones del mandatario y sus ministros, cuando se refieren a temas políticos o de gestión del Gobierno, simplemente desaparecieron.