Rector de la UCR sobre negociación del FEES: ‘Pude haber estallado, perfectamente’

Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR, explicó sus puntos de vista en un video que compartió la casa de enseñanza. Foto: Captura de pantalla

Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), no participó en la conferencia de prensa en la que se anunció el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) 2023, avanzada la tarde de este jueves 25 de agosto, en el auditorio de Casa Presidencial.

Ahí estuvieron presentes la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, quien no permitió hacerle preguntas; además de los rectores del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Luis Paulino Méndez; Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias; Universidad Nacional, Francisco González y Universidad Técnica Nacional, Emmanuel González.

FEES 2023: Universidades firman acuerdo que reconoce 1% de inflación, UCR lo hace bajo protesta

La ausencia de Gutiérrez fue evidente. Después de esta actividad, él explicó que su propósito fue manifestar descontento porque no quisieron incluir una cláusula en el acuerdo, indicando que la UCR lo firmaba bajo protesta.

En un video, realizado horas después en la UCR, él relató momentos de tensión y diferencias durante el diálogo entre jerarcas universitarios y representantes de Gobierno, el mismo que fue descrito por la ministra de Educación como “sano, constructivo y respetuoso”.

“El ambiente no era el adecuado, tuve que tragar grueso hoy (jueves). Entré en una amargura total y, como consecuencia, tomé la decisión de no ir a la sala de prensa, en protesta por todo el proceso de imposición que se dio por parte del Gobierno. Me sentía totalmente embotado, agotado, cansado, más que eso, yo pude haber estallado perfectamente hoy, la vi muy cerca de reventar, y me alegro de no haberlo hecho”, expresó Gutiérrez.

Rector de UCR relata conflicto en negociación del FEES Gustavo Gutiérrez habla de amenazas e imposiciones.

Según explicó, él pretendía que se incluyera al final del documento, la cláusula con una declaración: “El Rector de la Universidad de Costa Rica deja constancia que firma bajo protesta este acuerdo, en virtud del criterio mayoritario de todos sus colegas rectores y la representación estudiantil de las otras cuatro universidades. Considera que este acuerdo incumple con lo estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política y está en desacuerdo con el monto incluido por concepto de ajuste de inflación”.

¿Qué es el FEES y por qué los estudiantes universitarios marcharon en su defensa?

Ese numeral de la Carta Magna estipula que se dedicará el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación, disposición que no se ha podido alcanzar.

‘Se está paseando en la olla de leche’ Copiado!

El acuerdo del presupuesto FEES 2023 establece que los recursos se componen de ¢522.822 millones, que fue el monto entregado en 2022 y que sirvió de base para la negociación de este año; el monto trasladado en 2022 a la Universidad Técnica Nacional (UTN) que ahora será parte del FEES, y, finalmente, el 1% de la suma de esos dos montos. En total: ¢564.000 millones, según estimó Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la UNED.

En junio, se revisará el reconocimiento por inflación que aumentaría en otro 1%.

Para Gutiérrez Espeleta, sin embargo, los términos del convenio no son los convenientes. Por eso, planteó incluir la cláusula, pero en el momento en que lo hizo, hubo una reacción que, admitió, “fue totalmente inesperada”.

“Cuando se comparte (la propuesta) con el Poder Ejecutivo no es aceptada de ninguna forma (...) y nos dicen ‘se rompe el diálogo, ya se va la ministra’... Ese tipo de amenaza. Todo el mundo me vuelve a ver a mí como diciendo ‘Gustavo, usted se está paseando en la olla de leche, recapacite, eche para atrás’. Prácticamente, me estaban diciendo ‘usted es el responsable de tenernos en esto y de si no se firma (el acuerdo). Usted es el único que va a tener que ir a la Asamblea Legislativa’”, relató Gutiérrez.

Por su parte, el presidente del Conare, Rodrigo Arias reconoció este jueves, que el proceso fue complicado, de ahí que optaron por la fórmula de recibir un aumento inmediato (por inflación) y el compromiso de revisarlo. Fue enfático, en que no podían dejar de tomar en cuenta dos variables: la regla fiscal y que el crecimiento del endeudamiento hace que “el poquito de holgura que da la regla fiscal” lo absorban los intereses.

Marcha por FEES: Universidades logran evitar recorte de presupuesto para 2023 tras manifestación multitudinaria

“No podemos cerrarnos todos a una realidad nacional, las universidades somos conscientes de que estamos en una situación complicada como país, somos muy conscientes de esa situación. Llegamos a acordar un monto para cumplir con lo que indica la Constitución Política (...) Hay momentos históricos, las complejidades nos llevaron a que aceptáramos, no contentos, pero sí conscientes”, concluyó.