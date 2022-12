¿Qué significa ser elegible en la UCR?

Este jueves, miles de jóvenes que realizaron la prueba de aptitud académica o examen de admisión para ingresar a la Universidad de Costa Rica (UCR) se encontraron no solo con un puntaje, sino también con una categorización de elegibles o no elegibles.

Sin embargo, el considerarse elegible no quiere decir que la persona haya entrado automáticamente a esta casa de estudios superiores; para ello deberá cumplir varios pasos.

La oficina de Orientación de la UCR define “elegible” a aquel estudiante que tiene su título de educación diversificada y completó la Prueba de Aptitud Académica de la universidad.

De acuerdo con los registros de la institución, 40.722 estudiantes que realizaron el examen de admisión resultaron elegibles. Esta condición les da la posibilidad de concursar por un cupo en una carrera y un recinto (o sede). Es así porque desde el 2020 se eliminó la nota mínima en el examen para poder concursar por espacio en la UCR.

Otros 266 estudiantes que hicieron el examen no resultaron elegibles, porque, por alguna razón, no presentaron sus calificaciones del colegio.

“La nota se compone de 50% examen y 50% calificaciones del colegio. Sin esa nota de presentación no podemos darle la de admisión, el sistema no tiene cómo y alguien sin nota de admisión no puede ser elegible”, explicó María Isabel Sánchez Jiménez, jefa del Centro de Orientación Vocacional y Ocupacional de la UCR (COVO).

La siguiente fase para los elegibles es el concurso de ingreso a carreras, el cual se realizará entre el 3 y el 5 de enero.

¿Cómo saber si soy elegible? Copiado!

Los resultados de la nota de admisión están disponibles en la dirección electrónica de la Oficina de Registro e Información de la UCR https://ori.ucr.ac.cr/admision Para consultar la nota, las personas solo deben ingresar su número de cédula y número de formulario (ambos datos se encuentran en el comprobante de la Prueba de Aptitud Académica y en la cita de examen). Si tiene alguna consulta puede llamar a los teléfonos: 2511-55-17 o 2511-46-71.

Son muchas las dudas que un aspirante y su familia pueden tener, por ello, la Universidad dispone de diferentes canales para atender las consultas de la población:

Centro de llamadas y chat en línea. Antenderán consultas del 28 de noviembre al 16 de diciembre 2022 y del 2 al 31 de enero 2023. El horario de atención del centro de llamadas será de 8:30 a. m. a 11:45 a. m. y 1:30 p. m. a 4:45 p. m., por medio de los teléfonos: 2511-3414 o 2511-6388, y del Chat en línea: https://caminoalau.ucr.ac.cr/covo/ec/index.xhtml

Sesiones de asesoría. Brindan información y abordan consultas sobre trámites estudiantiles, concurso para la escogencia de carrera, solicitud de becas, adecuación, exámenes de diagnóstico, entre otros.

Los interesados pueden consultar los horarios de las sesiones en cada sede en la página: https://caminoalau.ucr.ac.cr/covo/ec/index.xhtml y en el archivo //acortar.link/8Vr6gA

Las sesiones y actividades se desarrollarán a través de la Plataforma Zoom y también de manera presencial; los interesados pueden asistir a cualquier sesión (algunas requieren de inscripción previa) en la sede o recinto de su interés.

Para mayor información puede llamar al 2511-6347 o al 2511-6348 o escribir a estudiosgenerales.case@ucr.ac.cr.

Apelación de una nota Copiado!

Si usted quisiera apelar su calificación tiene tiempo hasta el 7 de diciembre. Las apelaciones se recibirán solo mediante un formulario en la página de la Universidad. Cada solicitud se revisará de forma individual y la notificación se hará directamente a la persona.

Antes del concurso a carrera Copiado!

La persona debe tener claro por cuál qué carrera y sede quiere concursar. Se pueden solicitar hasta dos carreras con sus respectivos recintos, dadas en orden de prioridad.

Para eso es bueno revisar la oferta que tiene la Universidad. El listado está en https://ori.ucr.ac.cr/admision. Allí no solo encontrará la diversidad de carreras en cada sede, también se pueden ver cuántos cupos hay disponibles en cada una, hay carreras que pueden permitir 100 estudiantes en un año, otras solo tendrán 30.

El ingresar o no a una carrera es un asunto de oferta y demanda. Según la cantidad de cupos y la cantidad de gente que los quiera, así serán los cortes de admisión. Esto hace posible que, por ejemplo, una persona con 700 puntos de 800 (en nota de admisión) busque dos carreras cuyos cortes quedaron, por ejemplo en 720 y 715 y esto lo haga quedar fuera. En cambio otra persona, con un 600, tenga predilección por carreras de cortes inferiores y esto lo haga ser admitido en su primera opción.

Para darse una idea, usted puede revisar los cortes históricos de los últimos años de cada carrera en las diferentes sedes. Esto también está disponible en el sitio web.

Sin embargo, Sánchez advirtió que esto debe servir solo como una referencia, para darse una idea, porque los cortes pueden subir y bajar cada año, por lo que nunca se desmotiva a ningún muchacho para elegir la carrera de sus sueños. Eso sí, debe tomarse en cuenta que, aunque sí es probable que bajen, usualmente los números tienden a ser similares. Por eso es bueno darse una idea a partir de los últimos cuatro o cinco años, como se ve en el sitio de la Universidad.

Otro aspecto que debe considerarse, resaltó Sánchez, es que ya no se permite “guardar” la nota del examen de admisión como se hizo durante muchos años. Si usted por algún motivo no entra en 2023 pero sí quisiera hacerlo en 2024 deberá hacer nuevamente la prueba.

Concurso a carrera Copiado!

Entre el 3 y el 5 de enero de 2023 se realizará el concurso en el que todos los elegibles podrán optar por uno de los cupos en la carrera y sede de su interés. En las dos opciones que tiene el aspirante puede escoger dos carreras de la misma sede, la misma carrera en dos sedes diferentes o carreras diferentes en recintos diferentes. También tienen la oportunidad de solo poner una opción.

El concurso se realiza de forma virtual a través del sitio https://eingreso.ucr.ac.cr.

Debe tomarse en cuenta que algunas carreras tienen requisitos especiales, como pruebas específicas, que deben cumplirse y aprobarse para ser admitidos.

Para abordar consultas sobre el trámite del concurso a carrera, la Oficina de Orientación ofrece atención virtual: el 3 de enero a las 10 a. m., 4 enero a las 2 p. m. y 5 enero a 10 a. m. La atención será de una hora y será a través de zoom, por medio de este link: https://udecr.zoom.us/j/84414163536pwd=bWZiVmZML1RpTmZjY2EwbERvS3ZFQT09

Las personas pueden llamar para más detalles al 2511-1960.

Si el aspirante no tiene idea de la carrera a la cual quiere ingresar o tiene dudas, el COVO puede darle atención de forma presencial. Estas se darán del 3 al 5 de enero, de 8 a. . a 12 mediodía y de 1 p. m. a 5 p. m. El COVO está ubicado en el segundo piso de la antigua Facultad de Odontología en la sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

Los resultados del concurso, es decir, la publicación de la lista de admitidos, se dará a conocer el 13 de enero de 2023 en la página de la Oficina de Registro e Información https://ori.ucr.ac.cr.

¿Y si no fui admitido? Copiado!

El primer paso puede ser concursar por la Admisión Diferida. Esta fase de ingreso combina elementos como el número de colegios en los cuales un 15% o menos del estudiantado que efectuó la prueba resultó admitido en la fase ordinaria de concurso a carrera; la preferencia vocacional de los estudiantes, nota de admisión, cantidad de cupos disponibles en cada carrera y la nota de admisión modificada para cada una de las carreras y recintos.

Para optar por el ingreso mediante esta modalidad, el estudiante candidato no debe realizar ningún proceso paralelo. El sistema de registro universitario se encarga de seleccionar a las y los elegibles, modificar las notas de admisión, publicar los colegios seleccionados para esta modalidad y comunicar los resultados personalmente al joven

Los resultados de esta fase se darán a conocer el 20 de enero de 2023. En 2022, 754 estudiantes ingresaron por este medio.

Sin embargo, esto puede ser difícil para muchas personas, porque el perfil de estudiante es muy específico.

Las personas tienen la opción de realizar el examen de admisión nuevamente en 2023 y mejorar su puntaje. Mientras tanto, hay quienes optan por adelantar materias como los cursos de humanidades y de inglés en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) o la Universidad Técnica Nacional (UTN)y luego convalidarlos. Estas universidades no tienen pruebas de admisión y son una opción.

Sánchez fue enfática en que esto no significa un fracaso, más bien es una oportunidad para madurar el proyecto de vida y descubrir cosas nuevas y entrar a la universidad con mayor madurez.