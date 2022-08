Ministra de Educación sobre FEES: ‘Cuando el dinero no alcanza, las discusiones pueden volverse tensas’

En la cadena de televisión, la ministra de Educación, Katharina Müller, reiteró el pliego de condiciones entregado el jueves a los rectores. Foto: Captura.

En una cadena de televisión difundida este lunes a las 7 p. m., la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, hizo un llamado a los representantes de las universidades estatales y a los representantes de los estudiantes a seguir negociando con el Gobierno el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Además, reiteró el pliego de condiciones entregado a las universidades el jueves, junto con una propuesta de reducción de ¢128.000 millones con respecto al presupuesto de 2021, que fue rechazada por los rectores de las casas de enseñanza pública. Esta es la situación de cara a la tercera reunión de la llamada Comisión de Enlace, que se realizará este martes, en Casa Presidencial.

“La negociación de un presupuesto siempre es muy compleja. Cuando el dinero no alcanza, las discusiones pueden volverse tensas, aunque no sea la intención de ninguna de las partes. Ponerse de acuerdo en una familia grande, con muchas carencias, no es fácil ni agradable”, adujo la jerarca.

En la cadena, Müller insistió en exigir “transparencia” a las universidades, así como recortes en algunos gastos. Las universidades, por su parte, han advertido que el recorte planteado por el Gobierno, de casi un 25%, significa un cierre técnico.

La ministra alegó que no han sugerido recortes en las becas y arguyó que ella tiene que dar prioridad a “lo más crítico, asegurar la ayuda a las personas más vulnerables y que más necesitan”.

“El Gobierno no pidió que se redujeran las becas ni los servicios estudiantiles. Todo lo contrario, pedimos que se incrementen las becas. El recorte no debe estar ahí”, apuntó.

Atribuyó la reducción a las limitaciones financieras del país y, según dijo, a su deber de ser equitativa y velar por el bienestar de todas las instituciones, en referencia a la educación preescolar, primaria y secundaria.

“No se puede empezar una negociación quitándole a uno para dárselo a otro. Negociar es un diálogo, un intercambio respetuoso de propuestas, hasta llegar a un acuerdo”, dijo.

Los rectores, entretanto, exigen respeto al artículo 85 de la Constitución Política, que establece el financiamiento estatal de la educación superior.