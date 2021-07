“Ellos solo vienen un día a la semana, el resto es virtual, no es la mejor forma, pero es lo que hay ahorita. Las clases virtuales no son lo mismo, no aprenden igual, pero nos conformamos con esto, es lo que hay”, manifestó Christian González, vecino de Santo Domingo de Heredia, a las 6:40 a. m. de este lunes cuando llegó a dejar a su hijo Jeremy González, de cuarto grado a la Félix Arcadio Montero, en Santo Domingo de Heredia.