MEP rechaza ayuda de ‘U’ públicas para salir de apagón educativo

El Ministerio de Educación Pública (MEP) rechazó la agenda de cooperación ofrecida por las cinco universidades estatales, que han puesto a disposición sus recursos para contribuir con el Ejecutivo en áreas como la política nacional de adaptación al cambio climático o la mejora en la competitividad, productividad e innovación del empleo.

La agenda de cooperación existe desde el 2014 y se le propone al MEP en cada negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Sin embargo, desde la negociación del fondo para el 2023, realizada en agosto del año pasado, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) no ha obtenido respuesta de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, al paquete de cinco iniciativas presentadas.

La situación la confirmó a La Nación el presidente del Conare y rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González Alvarado. Además de la UTN, ese Consejo lo integran los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Tecnológico de Costa Rica (Tec), y Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Los otros temas de la agenda que tampoco han encontrado eco en el despacho ministerial tienen relación con el apoyo de las universidades estatales en el fortalecimiento del Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR); en la revisión curricular, del modelo pedagógico y el perfil docente; y también en el soporte que pueden dar a la estrategia de territorialidad del Ministerio de Planificación (Mideplán).

“No hay una disposición. Ahí está una propuesta y no fue aceptada. No hay una disposición de parte del Ministerio para aceptar esa condición que, históricamente, se viene desarrollando desde el 2014″, enfatizó González.

Pese a las manifestaciones, la ministra negó que estén cerrados. Según ella, “se ha tratado de hacer una polémica”, que asegura es inexistente.

“Nadie ha dicho que estamos cerrados con la cooperación con las universidades públicas. Estamos totalmente abiertos, sigo coordinando con los rectores, ahora que ya tenemos la ruta y tenemos claro para donde vamos, todas las universidades van a poder colaborar, también las privadas”, expresó Müller.

Sin embargo, la versión de los rectores es otra.

¿Las puertas están cerradas?, se le preguntó al presidente del Conare. “Mire: completamente no ha existido diálogo. Lo tuvimos para la negociación del FEES y ya sabemos qué sucedió. A partir de ahí, no hemos encontrado una puerta abierta para la comunicación.

“Con el mismo presidente de la República (Rodrigo Chaves Robles) no hemos podido. Lo invitamos antes de que fuera presidente. Nos dijo que nos iba a recibir, y no nos ha recibido ni antes ni después tampoco. Así que a nosotros nos ha costado mucho encontrar una posición de diálogo para la educación, que es uno de los pilares de este país”, respondió Emmanuel González.

Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR, confirmó por aparte la situación descrita por el presidente del Conare.

“Históricamente, no recuerdo un momento en que la relación de las universidades públicas y el Ministerio haya sido tan distante.

“Desde mayo de 2022, y en diversas ocasiones, hemos ofrecido apoyo a la ministra y al Gobierno en temas trascendentales como los hackeos, los problemas de infraestructura y, particularmente, el tema de rezago educativo”, dijo Gutiérrez para quien, actualmente, se nota el desinterés por coordinar.

Ninguno de los rectores de las Universidades públicas conocía la propuesta de la Ruta de la Educación,presentada este 2 de febrero por la ministra de Educación y el presidente Chaves.

No fueron consultados para su elaboración, confirma Emmanuel González a La Nación pocas horas después de que se hiciera público el plan.

“En el pluralismo educativo lo que veo negativo es que no se nos haya tomado en cuenta. La participación de las universidades privadas está bien, lo que no veo positivo es que no se nos haya invitado, teniendo el potencial que tienen las universidades públicas como órganos que históricamente han desarrollado más investigaciones y proyectos de extensión”, puntualizó González ante consulta de este medio.

“En las condiciones en que estamos, lo que se necesita es unir puentes. El diálogo. El país vive situaciones muy difíciles que ya están demostradas: el apagón educativo, los problemas de infraestructura, el tema del no cumplimiento del currículum, la formación educativa de los docentes, los temas de evaluación... esto está completamente descrito, definido y ubicado.

El rector recordó que las universidades están al servicio de los costarricenses y que la educación es un sistema integrado, que no se puede fragmentar.

“Al final, lo que recibimos es el fruto de los esfuerzos de la educación preescolar, primaria y secundaria. Si usted no fortalece esto, va a repercutir en deserción, en frustración y en que las universidades vamos a tener que hacer más esfuerzos para nivelar a estos jóvenes”, agregó el presidente del Conare, quien insiste en que las universidades públicas seguirán con las puertas abiertas al diálogo.