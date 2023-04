Maestras de Alajuelita entrenan a sus alumnos para protegerse en caso de balacera

Vivian Patiño es maestra de preescolar en la Escuela Ciudadelas Unidas en San Felipe de Alajuelita, una comunidad donde se registran balaceras con alguna frecuencia. Por eso, en conjunto con autoridades del centro educativo, esta educadora elaboró un protocolo para ayudar a sus alumnos a protegerse en caso de que se vean expuestos a una emergencia de este tipo.

Ella ya lo ensayó con sus estudiantes de apenas 4 y 5 años.

La idea de un instructivo surgió luego de que el pasado 11 de abril falleciera un menor de 16 años a consecuencia de un tiroteo en la plaza de la localidad, ubicada a solo 50 metros de la escuela. Desde el centro educativo, se pudo observar el hecho.

LEA MÁS: Video de estudiante armado en liceo de Desamparados reactiva protocolo de seguridad

De acuerdo con la docente, el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene una guía en caso de que alguna persona ingrese al centro educativo armado, pero el documento no establece pasos específicos cuando las balaceras pasan en las afueras de la institución.

“Aquí ocurren afuera, con armas de grueso calibre que pueden alcanzar muchos metros. La Fuerza Pública nos ha ayudado a perfeccionar otro protocolo porque la tapia de la escuela no llega a la altura; es decir, nosotros pudimos ver bien donde fue el asesinato de la semana pasada”, relató la maestra.

Patiño aprovechó para hacer un llamado a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, para que se ponga atención en estos hechos pues, según dijo, sabe que colegas de otras escuelas le han comentado que también se encuentran realizando este tipo de protocolos.

“Como profesora, tengo un sentimiento de angustia, de frustración, de enojo, de temor porque la infancia necesita crecer en un ambiente con perspectiva de felicidad. Yo los veía y me daban ganas de llorar. ¿Cómo es posible que estemos practicando esto en Costa Rica con niños de 4-5 años que no tienen que vivirlo, esto no se puede llegar a normalizar”, reflexionó la funcionaria.

LEA MÁS: Liceo del Sur suspende lecciones por amenazas de tiroteo

Las maestras de esta escuela intentan abordar el protocolo de una manera integral y natural para no provocar un temor excesivo en los menores, por lo que cantar canciones e inventar historias les ha funcionado a trabajar mejor la situación.

En el nuevo instructivo se recomienda que, en caso de agresión con armas fuera del centro, permanezcan en las aulas, corredores u otro sitio recostados boca abajo, con los brazos al costado, alejados de puertas y ventanas. Asimismo, se aconseja no correr mientras se produce el tiroteo. También, piden a los alumnos intentar camuflarse e, incluso, hacerse pasar por muertos.

“Con pecho en tierra o rodilla en tierra deberán buscar e ir al sitio 0. Brindar apoyo especial a cualquier persona detectada como vulnerable. No evacuar la escuela durante el tiroteo; cerrar puertas y ventanas. Tranquilizar a quienes gritan y mantener una comunicación ininterrumpida con un contacto externo como la Fuerza Pública”, indica el protocolo.

LEA MÁS: Amenaza de tiroteo obliga a suspender clases en Liceo León Cortés Castro en Grecia

A la Escuela Ciudadelas Unidas de San Felipe de Alajuelita asisten poco más de 400 estudiantes, divididos en dos turnos.

Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública y viceministro de Seguridad, aseguró ante consulta de La Nación que desde hace “algunos meses” trabajan con el MEP en la actualización de los diferentes protocolos de actuación “ante diferentes escenarios que pongan en riesgo a los estudiantes”.

“Para eso se recibió asesoría técnica y capacitación de expertos que ha proporcionado la Embajada Americana (de Estados Unidos)”, señaló.

Según él, la estrategia va paralela a los programas preventivos que se aplican en escuelas y coeligos.

Crisis de seguridad Copiado!

La cifra de homicidios se mantiene en aumento en Costa Rica. El primer trimestre cerró con casi 70 homicidios más que el mismo periodo del año pasado; el incremento es de un 40%.

Con corte a este martes, el país contabiliza 260 homicidios en 108 días; eso equivale a un homicidio cada 10 horas. Incluso, el pasado domingo, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) instó al presidente Rodrigo Chaves a buscar un diálogo para solucionar la crisis de seguridad que vive el país.

Casa Presidencial anunció que este miércoles se darán a conocer “Acciones sobre temas de Seguridad Nacional”, en un acto en la plaza de la Democracia, en San José.