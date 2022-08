Liceo del Sur suspende lecciones por amenazas de tiroteo

El Liceo del Sur, ubicado en Barrio Cuba, San José, suspendió este viernes lecciones luego de que hace unos días circularan unas supuestas amenazas de tiroteo en la institución contra estudiantes y profesores.

La decisión fue dada a conocer este viernes 5 de agosto por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el director del centro educativo, Jason David Campos. “Desde la semana anterior hemos atendido una serie de situaciones conflictivas en estudiantes, se activaron los protocolos correspondientes y se coordinó con padres de familia para solucionar la situación”, explicó el docente.

El Liceo del Sur suspendió clases como medida preventiva ante la alerta de un supuesto tiroteo a estudiantes y profesores. (Tomada de Facebook)

No obstante, el pasado jueves 4 de agosto el liceo recibió una alerta de balacera, por lo que de inmediato acordaron con la Fuerza Pública para reforzar las acciones de seguridad con el personal docente y administrativo.

“De forma preventiva se suspendieron las lecciones el día de hoy (viernes para los lectores) para salvaguardar la integridad física de los estudiantes, profesores y toda la comunidad educativa. Nos encontramos coordinando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Penal Juvenil para definir las acciones en materia judicial”.

El día lunes el recinto plantea retomar las clases de manera regular, mediante la prevención interna y externa de Fuerza Pública. “Estamos reforzando todas las acciones con entidades externas como Fuerza Pública, Policía Municipal, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), así como la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP”, expresó Campos.

En los audios que circulan en WhatsApp se escucha a un hombre que amenaza con realizar una balacera en el Liceo del Sur. Además, la persona pide a los estudiantes salir corriendo una vez que comiencen los disparos.

La institución regresará a clases el próximo lunes 8 de agosto con medidas de seguridad internas y externas de Fuerza Pública. (Tomada de Facebook)

“Al mediodía voy a meterme a ese colegio y voy a matar a los profesores, vuelto loco. Eso sí les digo, papi, yo legalmente aquí voy al chile y no es jugando; voy en plan de arrancarme un hijuep... de esos, por eso voy arriesgando mi fierro a que se caigan con la ‘paca’ porque no me interesa, pero por lo menos les mato un hijuep... de ellos.

“En el momento que yo detone la pich...y deje el primer mae botado, todos tienen que correr y el chapulín que se caiga no puede cantar a los demás, ni nada y tiene que irse ‘güeiso’”, dice el audio.

En otro de los mensajes de voz se escucha: “yo digo que a las 12:00 p. m voy a meterme a ese colegio y voy a matar hasta a los profesores. Mañana llevo un gotero de clonazepam para los que estén con nervios se les duerma la cabeza”.

OIJ investiga aparente amenaza en centro educativo en La Sabana

El 2 de junio anterior, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigó una presunta amenaza en el Colegio Los Ángeles, en Sabana norte, tras un mensaje con “contenido amenazante” que se encontró en un baño del centro educativo.

“Presentamos la denuncia ante el OIJ, la Fiscalía Penal Juvenil y la Fuerza Pública, adicionalmente solicitamos colaboración al Ministerio de Educación Pública”, indicó la institución en un comunicado de prensa.

En esa ocasión, la viceministra de Educación y experta en temas de seguridad, Rocío Solís, se reunió con personal del centro de estudio, de la Contraloría de Derechos Estudiantiles y del OIJ para coordinar las acciones a seguir. Solís mencionó que aunque el colegio cuenta con cámaras de vigilancia, se desconocía quién pudo haber escrito el mensaje.

