“La señora Lourdes Fernández Quesada no ha tenido la delicadeza de revisar el proyecto para darse cuenta de que está completamente terminado, ella ni siquiera conoce el proyecto. El consorcio estableció (en un informe) 300 puntos del porqué no se podía recibir el proyecto, lo cual no es cierto. Desde el 31 de octubre el proyecto estaba finalizado en términos operacionales y estructurales y en una condición general satisfactoria según los requisitos del diseño de las obras y el cartel de licitación. (Fernández) no quiere recibir el proyecto pero no hace la revisión que le corresponde", argumentó Brenes.