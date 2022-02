‘Ir con un arma y cometer una masacre’: UCR denuncia amenaza de supuesto estudiante

La Universidad de Costa Rica (UCR) comunicó la noche de este lunes que, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), investiga una amenaza contra la comunidad universitaria realizada en Facebook. Un supuesto estudiante, que se identifica en la red social como José Luis Jiménez, amenazó con “ir con un arma y cometer una masacre en las instalaciones de la U”, ante la obligatoriedad de vacunación contra la covid-19 exigida por la UCR.

Dicha publicación se dio en el grupo “Soy estudiante UCR”, por lo que la universidad y OIJ acudieron a los administradores del grupo para “determinar las acciones legales y procedimientos que recaen sobre quien realizó las manifestaciones violentas”. En el comunicado, el centro de estudios aseguró que ha “tomado todas las acciones que están a nuestro alcance para asegurar la seguridad de todas las personas de la comunidad universitaria”.

La amenaza publicada por Jiménez deviene del anuncio realizado por la UCR el 18 de febrero, donde indica que exigirá a sus estudiantes el esquema completo de vacunación contra la covid-19, como requisito temporal para asistir a sus instalaciones durante el primer ciclo lectivo presencial de 2022, que se inicia el 22 de marzo.

En el mismo comunicado, la UCR aseguró que “se reforzaron las medidas de seguridad y se monitorean las instalaciones con el fin de brindar apoyo a cualquier persona que lo requiera”.

Según aclaró la institución, las personas estudiantes deben hacer una declaración jurada sobre su estado de vacunación antes de matricular en la plataforma habitual, sin embargo, “esta acción no condiciona ni limita la matrícula de las personas estudiantes para el I ciclo lectivo 2022. Con los resultados de las declaraciones juradas se establecerán rutas de acompañamiento con las personas estudiantes para completar los esquemas de vacunación”.

Esta es una captura parcial de la publicación realizada por un supuesto estudiante de apellido Jiménez en un grupo de Facebook.

Antecedente

Recientemente, el Ministerio de Educación Pública (MEP) atendió una amenaza terrorista realizada en redes sociales. En esa ocasión, una persona que se hacía llamar Thew Herman aseguró que realizaría un tiroteo y que detonaría explosivos en el Liceo Braulio Carrillo Colina, en Oreamuno, Cartago.

“Estoy ansioso, ya tengo las armas listas para ser usadas. Solo falta esperar al 20 de febrero y si no es ese día será después o antes, pero los de mi colegio pagarán. Me faltan los temporizadores y planos, pero ya está listo”. “Voy a hacer un tiroteo y al final me voy a matar, así que quedan advertidos”. “Pondré bombas de tubo en las aulas y en el gimnasio”. Estas fueron algunas de la amenazas realizadas.

Como parte del protocolo de atención, el director del centro educativo, Abel Elizondo Guzmán, coordinó con la Dirección Regional del MEP en la Vieja Metrópoli, alertó a la Fuerza Pública y también acudió al OIJ a denunciar los hechos.

