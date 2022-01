Policía investiga alerta de tiroteo y uso de explosivos en colegio de Cartago

“Estoy ansioso, ya tengo las arm23as listas para ser usadas. Solo falta esperar al 20 de febrero y si no es ese día será después o antes, pero los de mi colegio pagarán. Me faltan los temporizadores y planos, pero ya está listo”. “Voy a hacer un tiroteo y al final me voy a matar, así que quedan advertidos”. “Pondré bombas de tubo en las aulas y en el gimnasio”.

Los mensajes anteriores son algunos de los que circulan desde la semana pasada en redes sociales, desde el perfil de una persona que se hace llamar Thew Herman, y alertan de un presunto tiroteo y uso de explosivos en el Liceo Braulio Carrillo Colina, en Oreamuno, Cartago. Fue el pasado 6 de enero cuando Abel Elizondo Guzmán, director del centro educativo, recibió la alerta de la situación y por ello activó el protocolo correspondiente.

Además de coordinar con la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la Vieja Metrópoli, el jerarca educativo alertó a la Fuerza Pública y también acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a denunciar los hechos.

“En este momento todo está en manos de las autoridades judiciales, está en proceso de investigación y se mantiene una estrecha coordinación con el MEP, el OIJ y la Fuerza Pública. Nosotros, propiamente, mejoramos el protocolo de ingreso y permanencia en el centro educativo y ahora es más estricto”, explicó Elizondo, quien dijo desconocer si quien está detrás de los mensajes es un estudiante o una persona externa a la institución.

La Policía Judicial confirmó que además de la denuncia interpuesta el viernes anterior por el director, se recibieron una serie de informes confidenciales que hacen referencia a la amenaza de bomba en el Braulio Carrillo. “Se están realizando diferentes diligencias de investigación”, indicó la entidad por medio de su oficina de prensa.

Por su parte, Edward Monestel Navarro, subdirector de Fuerza Pública de Cartago, aseguró que al recibir la información de parte de la Dirección del colegio, se comenzó con un monitoreo constante en la institución y sus alrededores para prevenir cualquier tipo de incidente. “La Fuerza Pública está en la mayor disposición de las autoridades para colaborar en cualquier situación que requiera el centro educativo o el OIJ”, mencionó.

Los controles de ingreso y salida se han reforzado en el Liceo Braulio Carrillo, en Oreamuno, Cartago, luego que circulara en redes sociales una serie de mensajes con amenazas de tiroteo y colocación de bombas. (Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

Inquietud de padres de familia

La existencia de estos mensajes generó inquietud y preocupación en los padres, quienes mantienen una estrecha comunicación con los educadores desde entonces, para sentirse seguros de enviar a sus hijos a estudiar.

Lourdes Zúñiga Gómez, madre de un muchacho que está por graduarse de quinto año y otro que en febrero entra a sétimo, manifestó que aunque puede tratarse de una broma de mal gusto, no deja de preocupar, por lo que considera que no se le puede restar importancia a los mensajes que circulan en redes sociales.

“Nos enteramos de la situación por medio del grupo de WhatsApp del colegio y en nuestro caso reaccionamos con asombro, pues nunca se ha vivido una situación así y nos preocupa bastante. Mi hijo entra a sétimo año el otro mes, por lo que esperamos que para ese momento ya se haya dado con el responsable, confiamos en las medidas que ha tomado el colegio”, afirmó Zúñiga.

Agregó que en el liceo les han dicho que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger a los estudiantes, incluso, mediante una circular se detalla el reforzamiento y los requerimientos para el ingreso a la institución.

Víctor Hugo Orozco Delgado, director regional del MEP en Cartago, destacó que un equipo interdisciplinario, compuesto por un orientador, un trabajador social y una psicóloga, están trabajando de la mano con los docentes y el personal administrativo con el fin de fortalecer desde toda arista las medidas que permitan resguardar la vida de la comunidad educativa.

“Desde el pasado jueves la administración del colegio recibió una amenaza de un supuesto estudiante. Al final de cuentas se está utilizando un falso perfil para hacer amenazas de bombas en las instalaciones del Liceo Braulio Carrillo.

“De inmediato, el director procedió a darle trámite a la denuncia correspondiente ante las autoridades del OIJ de Cartago y se hicieron los contactos con autoridades de Fuerza Pública para repasar y reforzar vigilancia. En la misma fecha también nos comunicó a las autoridades regionales para coordinar acciones conjuntas de corto y mediano plazo. A raíz de eso ayer enviamos un equipo interdisciplinario y repasamos con el director los lineamientos que vamos a seguir ahí”, aseveró Orozco.

El funcionario añadió que reforzaron la vigilancia y hay mayor rigurosidad en la revisión de ingreso y salida de visitantes en el colegio.

Caso similar

En el 2019, un estudiante del San Luis Gonzaga, también en Cartago, amenazó mediante un video de YouTube con hacer un tiroteo en la institución. Luego de una serie de investigaciones, se determinó que la grabación fue publicada el 23 de abril de ese año desde la casa en la que residía el muchacho, en Agua Caliente.

Poco más de un año después, la Fiscalía Penal Juvenil confirmó que el adolescente se acogió a una medida alterna para evitar ir a juicio, mediante la cual se trabajó en un plan reparador del daño causado. Sin embargo, se desconoce en qué consistió el mismo, ya que al ser un menor de edad no se pueden brindar detalles.

