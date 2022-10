Guillermo Malavassi, rector de UACA: ‘Hay más expectativas que soluciones’ para la educación

Luego de asistir a su primera sesión como miembro del Consejo Superior de Educación, Guillermo Malavassi llegó a varias conclusiones. Una de ellas es que, en este momento, hay más expectativas que soluciones para resolver los graves problemas que aquejan a la enseñanza pública.

Por ello, el rector de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) anunció que abogará porque se aplique la Ley Fundamental de Educación que, desde 1957, detalla uno a uno los aprendizajes que se espera que los alumnos desarrollen desde preescolar hasta secundaria.

Malavassi sostuvo que esta ley no se aplica a pesar de que dicta las pautas para el beneficio de los estudiantes. “El problema de la ley es que muy pocos la conocen; los que la conocen, no la comprenden bien; y algunos que la conocen y la comprenden, no la aplican”, señaló.

Consideró que el sistema educativo a veces trabaja al margen de esta ley. Para él, es importante que se aplique correctamente, porque de lo contrario se podría caer en una anomia donde existen leyes que no se cumplen.

“Si no se hace bien, entonces el estudiante perdió el tiempo. Quisiera que esta ley que con tanto cariño fue aprobada desde 1957, se conozca, se aprecie y se cumpla”, manifestó.

Malavassi, quien fue ministro de Educación entre 1966 y 1969, acudió la semana pasada a su primera reunión en el Consejo Superior de Educación (CSE), órgano a cargo de la dirección de la política educativa del país.

Su conclusión, tras esa primera cita, liderada por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, es que hay “muchísimos problemas en la educación pública”.

Estos problemas incluyen el apagón educativo, la preparación de maestros, el funcionamiento de las Juntas de Educación, la deteriorada infraestructura educativa y la falta de competencias en los alumnos.

El rector de la UACA escuchó las iniciativas de la jerarca para atender estos problemas, sin embargo, afirmó que hasta el momento “hay más expectativas que soluciones”.

La ministra de Educación, hasta el momento, no ha informado cuál es el plan de la presente administración para atender el apagón educativo.

“Estamos esperando a ver por dónde se enfrentan estos asuntos; el apagón educativo no es una cosa fácil, no es como que se apagó un fósforo y se enciende otro”, señaló Malavassi.

En redes sociales, trascendieron críticas por la designación Malavassi como miembro del CSE por su posición conservadora. Algunos recordaron que en 2018, con motivo del Festival de la Luz, la UACA presentó una carroza de un “feto” que llevaba consignas en contra del aborto y en favor de la vida desde la concepción.

Sobre el tema, Malavassi dijo: “Si las personas tienen criterios o maneras de pensar, que piensen lo que les parezca conveniente”.

Agregó que el Consejo Superior de Educación es un cuerpo colegiado en el cual no hay un criterio único y que las decisiones se toman por decisión de la mayoría.

Como rector de una universidad privada, Malavassi ha recibido todo tipo de estudiantes. Criticó la preparación en lectoescritura que estos tienen.

“Hay niños en tercer grado de la escuela que no saben leer ni escribir. Si esos niños no son ayudados y se gradúan del colegio, les va a costar mucho la universidad”, manifestó.

Agregó que si un alumno no aprende la lectoescritura en la escuela, en el colegio nadie se va a poner a enseñarle y, mucho menos, en la universidad. “Si no lo aprenden en la escuela, no sé dónde la van a aprender”, aseveró.