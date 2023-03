Funcionarios del MEP contradicen a ministra por declaraciones sobre ‘bullying’

Anna Katharina Müller debía acudir al Congreso este martes, convocada a la Comisión de Derechos Humanos, pero no se presentó. (Rafael Pacheco Granados)

Funcionarios de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública (MEP) contradijeron y censuraron declaraciones brindadas por la ministra, Anna Katharina Müller, quien afirmó la semana pasada que “un niño, una niña, un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying”.

“No podemos involucionar en cuanto al enfoque de derechos humanos y todas las mejoras deben hacerse encaminadas a promover una cultura de paz, a fortalecer los vínculos de convivencia en los centros educativos”, señalaron los profesionarles, este lunes, en una carta dirigida a la jerarca.

Müller acudió el jueves anterior a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para referirse a situaciones de racismo, discriminación y violencia en centros educativos. Había sido convocada nuevamente para este martes, pero no se presentó.

Precisamente, las declaraciones del jueves fueron el motivo por el cual los 32 funcionarios de Vida Estudiantil reaccionaron en oposición a las manifestaciones de la jerarca en relación con el bullying, así como sobre el manejo y la información que posee el MEP sobre la violencia en escuelas y colegios.

En el escrito de seis páginas el grupo le reprocha haber manifestado que una persona con “buena autoestima” no se deja afectar por el bullying. Para el personal, es una afirmación revictimizante y peligrosa.

“Significa depositar la responsabilidad en la persona que está siendo violentada y que sufre la acción directa. Por un lado, minimiza la responsabilidad de quienes practican y son cómplices del acoso escolar”, censuraron.

Igualmente, adviertieron a la funcionaria que ese tipo de frases distorsiona la comprensión del fenómeno del acoso escolar o bullying, pues estigmatiza a las personas en tal situación, encasilla a la víctima e incluso puede afectar su capacidad de buscar ayuda y apoyo.

“El acoso escolar o bullying es una forma de violencia y puede hacer víctima a cualquier persona estudiante. No puede asegurarse que ‘un niño, una niña, un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying’; porque la vulnerabilidad no es algo dado, ni estático, sino que depende de condiciones o factores del entorno, como la exclusión, violencia, discriminación, entre otros”, advierte el documento.

La semana pasada, también el Colegio de Psicólogos se pronunció en ese sentido, al señalar que “la validación de los mitos en torno al bullying incrementa el riesgo de las víctimas y limita la atención adecuada de los casos”.

Sí hay información

En otro punto de la carta, los funcionarios también contradicen la aseveración que hizo la ministra ante los diputados de que el MEP no tiene información sobre el problema.

Así lo dijo cuando los legisladores le solicitaron datos o cifras de denuncias por hechos de violencia o discriminación en escuelas y colegios. Según ella, están en un “proceso de investigación” sobre el tema.

De acuerdo con los 32 colaboradores de la Dirección de Vida Estudiantil, el Sistema Individual de Intervención de Orientación (SIIO) posee estadísticas y se actualiza en tiempo real.

Este comprende 1.350 centros educativos, entre secundarias, primarias, Instituto de Educación Comunitaria (IPEC) y el Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindea), con la labor de 1.781 profesionales de orientación.

“Además, el registro de llamadas de la Línea “Aquí Estoy”, que brinda primeros auxilios psicológicos a estudiantes y familias desde julio del 2020, ha recibido a la fecha ha recibido 3.589 llamadas. De igual modo, el MEP emite el llamado reporte semestral del Programa Nacional de Convivencia (georreferenciado por centro educativo) y a ello se suma el sistema de alerta temprana para prevenir la exclusión educativa de la plataforma SABER”, añadieron.

A todos esos insumos se agregan, dice la carta, los informes sobre situaciones de violencia y activación de protocolos que elabora el Departamento de Estadística del MEP con base en el reporte anual venido de los centros educativos en el Censo final de matrícula.

No obstante, reclaman los firmantes, la jerarca no habría brindado espacio para enterarse de la existencia de toda esta información.

“Consideramos importante que usted pueda conocer un poco más sobre las estructuras, recursos e información con la que cuenta el sistema educativo público en materia de prevención y atención de la violencia, asuntos que hemos manifestado en diferentes espacios y situaciones pero que, a la fecha, no han sido tomados en cuenta de manera oportuna”, indican en el documento.