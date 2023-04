Flacso se desmarca de decisión del MEP: nunca se recomendó cerrar el programa de la Fundación Omar Dengo

Uno de los argumentos utilizados por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, para poner fin al acuerdo con la Fundación Omar Dengo (FOD), encargada de los programas de informática en escuelas, fue un informe que, según ella, reveló que nadie conocía cómo se enseñaba esa materia en las escuelas y colegios.

El informe al que hizo alusión Müller fue elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), organización que este viernes salió a aclarar el contenido del documento.

“Ni el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que dio inicio a la evaluación, ni la evaluación solicitó o recomendó el cierre del Programa”, aseveró Flacso en un comunicado.

De acuerdo con la ministra, el informe de Flacso dice que el 84% de los directores y la totalidad de docentes de otras materias desconoce cómo se enseña la informática y cómo aprenden los estudiantes.

La directora de Flacso, Ilka Treminio, aseguró que, contrario a la percepción de la jerarca, el informe ofreció resultados “muy positivos” con respecto a la FOD y el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie). Eso sí, aclaró que la evaluación se realizó en el 2019.

Según dijo Treminio a La Nación, tras el análisis se concluyó que el programa es “muy valioso” en el sistema educativo de Costa Rica.

“Ahí encontramos elementos que más bien van más allá de lo señalado ayer (jueves) por la ministra; por ejemplo, nosotros vemos que el programa del Pronie va más allá del tema de las clases de informática, incluso busca generar competencia en los niños para resolución de problemas, entonces más bien las herramientas digitales de Pronie van mucho más allá”, afirmó.

La directora explicó que los hallazgos de Flacso son buenos e incluso la CGR los recibió de esa forma, por lo que lamentó que las decisiones que se están tomando ahora sean de carácter “político”.

“Nos preocupa que esto cuestione lo que se ha venido haciendo en cultura de la evaluación en el país, si las personas se sienten amenazadas porque a partir de una evaluación se toma una decisión política, nos vamos a traer abajo décadas de avance”, indicó Treminio.

Los programas de informática alcanzaban a 740.000 estudiantes en 4.200 centros, según detalló la FOD. Por el momento, el MEP no dio a conocer la estrategia que se implementará a partir del 6 de mayo cuando se vence el acuerdo con la Fundación.

La jerarca de Educación aseguró que hay un plan y muchas ofertas de ayuda, asimismo garantizó que ningún alumno se quedará sin clases de informática porque el MEP tiene los docentes y los equipos.

La ministra Anna Katharina Müller anunció el fin del acuerdo con la FOD, este jueves, en compañía de sus viceministros. Foto: Diego Bosque

Hallazgos sobre la Pronie

De acuerdo con el informe elaborado por Flacso, como resultado de la auditoría realizada a la labor de la FOD en centros educativos, la propuesta pedagógica de los laboratorios de informática educativa parte de un enfoque constructivista, por lo que el convenio cumple con los planteamientos y requerimientos del país en materia de política educativa del Ministerio de Educación.

También afirma que desde la concepción de la Pronie se ha mantenido “alineada a la visión del mejoramiento de la calidad de la educación mediante la incorporación de la tecnología”.

La propuesta educativa, añadieron, es pertinente con una visión de desarrollo económico y social del país, “pues responde a la apertura económica en temas de tecnología, donde las exportaciones tienen una participación bastante significativa en la economía y las TIC juegan un papel preponderante dentro de este sector, representando un 14% de las exportaciones de servicios del país”.

En cuanto a las guías educativas que se utilizan, el informe concluyó que “se enfocan en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas, en la productividad y ciudadanía y comunicación, antes que en contenidos curriculares específicos.

“No fueron creadas con el fin de transmitir conocimientos de ofimática, lo que es algo que pueden desarrollar las personas docentes de otras materias en sus lecciones”, agregó.

La Fundación Omar Dengo es la responsable de los programas de informática en escuelas y colegios desde 1988. El acuerdo con e MEP se vencerá el 6 de mayo. (Melissa Fernandez Silva)

Razones de la ministra

Anna Katharina Müller dijo este jueves que en el programa de la FOD no había supervisión ni se evaluaba e insistió en que ella llegó para ordenar y asumir responsabilidades, como actualizar los programas de informática.

“Como le voy a decir a los padres de familia que me preguntan ‘¿bueno y cómo están haciendo con los programas, cuándo los van a actualizar porque los niños ya están cansados de la tortuga?, y yo decirles: no disculpe es que en el Ministerio no hay nadie, porque todo el personal está asignado a una fundación”, declaró.

Para Treviño, sin embargo, la educación se va a ver afectada al cancelar este convenio con la FOD.

“Cancelar un programa que ha avanzado muchísimo, que más bien lo que se recomienda es su fortalecimiento, es perder la trayectoria de los recursos invertidos. La Fundación, como le digo, ha ido más allá, entonces puede ser mucho más costoso empezar un programa de cero; más con un programa que tendría objetivos más limitados que los que tenía la Pronie”, concluyó.

Por otra parte, este viernes también se pronunció el Consejo Superior de Educación (CSE), presidido por la jerarca de Educación. El Consejo informó que la decisión de terminar el convenio la tomó la mayoría de los miembros, sin detallar cuántos ni quiénes se opusieron.

El órgano aseguró que las “decisiones del Consejo van en cumplimiento de sus atribuciones y deberes constitucionales”.