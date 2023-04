Jerarca del MEP confirma rompimiento con Fundación Omar Dengo en programas de informática

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, confirmó este jueves el rompimiento con la Fundación Omar Dengo (FOD), responsable de los programas de enseñanza de informática desde 1988.

En conferencia de prensa, la jerarca aseguró que la decisión ya fue tomada por el Consejo Superior de Educación (CSE). Para sustituir la labor de la FOD, dijo, se creará un programa integral desde primaria, como se planteó en su plan Ruta de la Educación, dado a conocer el 2 de febrero y del cual nunca se divulgó un documento con cronograma, metodología y financiamiento.

“En el marco de la Ruta de la Educación se estableció lo que nosotros llamamos el Programa Nacional de Formación Tecnológica, que une las diversas actividades en relación con eso y permite que el MEP tome control”, declaró.

Con quién se ejecuten los programas, dijo, es un segundo paso de la decisión.

La información se da a conocer luego de días de incertidumbre sobre la suerte que correría el acuerdo con la Fundación, el cual, Müller decidió renovar hasta el 6 de mayo. Hasta el momento no había anunciado cuál sería su plan alternativo.

Este jueves, fue enfática en que su interés es que el MEP asuma la responsabilidad que le corresponde en la enseñanza de la informática y que hasta ahora había sido delegada a la Fundación, que es una organización privada.

'Es un atrevimiento'

Las dudas de los últimos días en torno al tema, generaron cuestionamientos tanto de sindicatos como de diputados.

La ministra Anna Katharina Müller anunció el fin del acuerdo con la FOD, este jueves, en compañía de sus viceministros. Foto: Diego Bosque

Incluso, la tarde del miércoles, la legisladora liberacionista Kattia Rivera, señaló que la jerarca Anna Katharina Müller Castro firmó un convenio con la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham), que preside su prima hermana Silvia Castro Montero, con la idea de sacar a la FOD del MEP.

Este jueves, la ministra rechazó alguna relación entre el convenio con la Cámara, firmando en noviembre, y la medida en torno a la Fundación.

“Es absolutamente falso que el Pronie (Programa Nacional de Informática Educativa) tenga que ver con Amcham. Amcham nos colabora tratando de apoyarnos en diferentes cosas y más bien los recursos los ponen ellos”, afirmó.

Asimismo, calificó como un “atrevimiento” y una “falta de respeto” tratar de “enlodar” a su familia.

“Porque yo tomo decisiones valientes para poder ordenar las cosas en el Ministerio y darle al personal del Ministerio que justamente fue contratado y está en el MEP porque se decidió crear la dirección correspondiente para que asuma la informática, la tecnología y eso no se ha permitido porque ha habido todo un planteamiento de que la Fundación es la única capaz de manejar este programa. Eso cambió”, manifestó.

Dijo que tienen ofertas de otras entidades que quieren colaborar y, añadió, la Fundación también puede participar.

'Se cansaron de la tortuga'

Para justificar la decisión de no continuar con el acuerdo con la FOD, la ministra comenzó la conferencia con críticas al programa de informática actual, al afirmar que no había supervisión ni se evaluaba.

De acuerdo con Müller, así concluyeron cuando, al acercarse la renovación del acuerdo, en febrero, decidieron revisar y mientras revisaban optaron por extender el acuerdo solo hasta mayo.

De esta forma, narró, al entrar a revisar “simplemente” para saber cómo se habian evaluado, cuáles eran los beneficios, cómo inciden en el proceso de aprendizaje y cómo se usaron los fondos, que están contra resultados, se dieron cuenta, de que nadie evaluaba en el MEP esos factores.

Así lo manifestó, aunque antes habia dicho que ya existía un plan incluido en su ruta de la educación.

Insistió además en que ella llegó para ordenar y asumir responsabilidades, como actualizar los programas de informática.

“Como le voy a decir a los padres de familia que me preguntan ‘¿bueno y cómo están haciendo con los programas, cuándo los van a actualizar porque los niños ya están cansados de la tortuga?, y yo decirles: no disculpe es que en el Ministerio no hay nadie, porque todo el personal está asignado a una fundación”, declaró.

Según dijo, nadie tiene información de cómo funciona, porque aunque hay reportes, no es lo que está buscando. Lo que ella requiere es “personal responsable”.

Desconocimiento

La Fundación Omar Dengo fue creada en 1987 y declarada de interés público por el Estado desde ese año.

El primer convenio con el MEP se firmó en 1988 para encargarse de la informática educativa de 57 escuelas. Al año siguiente, hubo un nuevo acuerdo para extender el plan a más escuelas y en el 2002 se oficializó el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie).

A pesar de los años transcurridos, según el Ministerio, el 84% de los directores y la totalidad de docentes de otras materias desconoce cómo se enseña la informática y cómo aprenden los estudiantes. Así lo concluyó un informe realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La ministra señaló que ellos realizaron un censo, semanas atrás, y los resultados fueron similares.

A pesar de los cambios, la jerarca aseguró que los más de 1.700 funcionarios asociados al Pronie seguirán en la planilla del MEP, sin cambio en sus extremos laborales.

En un comunicado, el Ministerio aseguró que ningún alumno se quedará sin recibir informática porque computadoras y laboratorios le pertenecen.

“El MEP ha transferido a la FOD, aproximadamente, ¢227.000 millones para la ejecución del Pronie en más de dos décadas y paga más de ¢24.000 millones al año en docentes y asesores”, precisó.