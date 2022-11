Estas seis fotos retratan los retos del desarrollo en Costa Rica

Un padre camina con su pequeña al lado de la vía férrea, en Cartago. La niña podría tener unos dos años, a lo sumo, y carga un salveque de Minnie que es casi de su tamaño, mientras su padre la toma de la mano en un gesto protector, vestido con una camiseta que en la espalda dice “Costa Rica”.

El fotoperiodista de La Nación, Rafael Pacheco Granados, capturó esta imagen el 14 de junio del 2022, a las 7:30 a. m., camino al centro educativo, y es una de las seis imágenes ganadoras del concurso Shoot for the Goal, que premió el esfuerzo de más de un centenar de fotógrafos que recolectaron imágenes sobre los desafíos del desarrollo sostenible para Costa Rica.

Fueron más de 400 imágenes las que se recibieron para este concurso, informó el Banco Nacional, uno de los aliados de esta iniciativa junto con la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), Universidad VERITAS, Árboles Mágicos, el Ministerio de Planificación y Políticas Económica (Mideplán), la empresa Pucci, y el apoyo de Naciones Unidas (ONU), en su oficina en Costa Rica.

Rafael Pacheco, de 57 años, suma este reconocimiento a una larga lista de premios recibidos a lo largo de su ya extensa y fructífera carrera. Este cartaginés camina con su cámara de fotos desde el 2003. Entre los reconocimientos recibidos está el de Fotoperiodismo Mario Roa (2011 y 2021), Fotografía sobre Derechos Humanos (segunda edición, en el 2016) y el segundo lugar en el de Espacio Público, In-seguridad y Convivencia, del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y ONU-HABITAT (2012).

“Había salido, por mi cuenta, a buscar algo de ambiente previo al partido de repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda (por eso, los colores y el nombre de Costa Rica en la ropa del padre). Ya estaba llegando a la parada del bus para regresar a casa cuando me topé con la escena, a las 7:30 a. m., frente al Museo Municipal de Cartago. Desde el principio me enterneció porque recordé cuando llevaba a mis hijas al kínder o a la escuela. Ciertamente no es la mejor foto técnicamente hablando, pero es de esos instantes que hay que documentar sí o sí”, relata Pacheco.

Este concurso reconoció el esfuerzo de fotoperiodistas por evidenciar los principales desafíos y avances en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para Costa Rica. Entre los ODS está el fin de la pobreza como meta número uno; también garantizar educación equitativa y de calidad, reducir las desigualdades y acciones por el clima.

“Las fotografías hoy representadas aquí demuestran la voluntad social en la generación de evidencias que nos muestren el gran camino que tenemos que recorrer, no solos, sino de manera colaborativa y en conjunto hacia el 2030″, dijo José Pablo Céspedes, coordinador de la Secretaría Técnica de los ODS del Mideplán.

Por su parte, Allegra Baiocchi, coordinadora residente de Naciones Unidas, manifestó que estas iniciativas ayudan a que las personas conozcan a profundidad sobre los ODS, se apropien de ellos y se involucren activamente en procurar su cumplimiento.

El jurado eligió cinco fotografías ganadoras, una por cada categoría. Luego, los votos del público en una plataforma digital eligieron una sexta ganadora. Estas son las categorías premiadas:

Categoría: Ciudades y Comunidades Sostenibles

Foto ganadora: La comunidad de Costa Pájaros. Autor: Humberto Rodríguez Orozco.

Costa Rica posee un creciente número de habitantes en barrios pobres en sus costas, algunos con servicios inadecuados y sobrecargados o hasta la carencia de los mismos. Visibilizar estas comunidades es necesario para generar datos urbanos, conocimientos y desarrollar estrategias para potenciar su desarrollo.

Categoría: Lucha contra el cambio climático.

Foto ganadora: Agarrando vuelo en plena tormenta. Autora: Daniela Solera Meneses.

Los episodios de lluvias son cada vez más intensos y llevan la huella del cambio climático. Mejorar la resiliencia urbana ante el cambio climático y los riesgos de desastres es clave ante nuestra problemática actual.

Categoría: Erradicación del hambre y la pobreza.

Foto ganadora: La hoja. Autor: Felipe Chávez Jiménez.

En el campo de Cartago, se observan todas las mañanas hombres y mujeres cultivando la comida que llevamos a nuestras mesas. Uno de los retos más grandes es el uso correcto de los agroquímicos para que seam más amigables con el medio ambiente y el ser humano.

Categoría: No dejar a nadie atrás.

Foto ganadora: La mejor herencia. Autor: Rafael Pacheco Granados.

Qué importante es darle a los hijos la oportunidad de formarse (No dejar a nadie atrás) para que puedan salir adelante en la vida! El recién pasado 14 de junio, este padre cumplió responsablemente con su obligación de acompañar a su hijita a recibir su formación educativa. La escena se dió a las 7:31 a.m. frente al museo municipal de Cartago.

Categoría: Vida de los mares y la tierra.

Foto ganadora: Bienvenidos a mi hogar. Autor: Felipe Chávez Jiménez.

Los animales buscan hogar y refugio. Como este hermoso búho, que al igual que muchos otros animales buscan paz, una paz que ha sido robada por el ser humano. Ellos sufren el gran impacto que hacemos todos los días desplazando bosques para el crecimiento de ciudades sin mirar el daño que estamos haciendo.

Categoría: Voto popular.

Foto ganadora: Trabajando en evitar la extinción del planeta. Autora: Leidy Pérez.