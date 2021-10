Colegios Científicos denuncian atraso en depósitos del MEP para pagar sueldos, becas y servicios

Hay 10 sedes de colegios científicos en todo el país. Sus estudiantes suelen estar entre los que obtienen mejores notas de admisión en las universidades públicas. En la imagen, Kenneth López en el Colegio Científico de Alajuela. Archivo. (Mayela Lopez)

El 27 de octubre, los colegios científicos debieron pagar los salarios a sus cerca de 150 trabajadores pero aún no los han depositado. Tampoco han cancelado los servicios públicos, las becas a estudiantes, cargas sociales y otros.

Lo anterior ocurre debido a que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no les hizo el depósito correspondiente al 22 de octubre para honrar esas obligaciones.

Así lo denunció Roberto Mora, director del Colegio Científico de Pérez Zeledón, quien indicó que entre las 10 sedes de colegios científicos, el MEP debió depositar ¢110 millones, un promedio de ¢11 millones a cada uno.

“Al día de hoy (el 29 de octubre), no hay depósito y el pago de salarios no se hizo efectivo, lo que podría acarrear denuncias a las juntas y la imposibilidad de permanencia a partir del lunes de los estudiantes que no tienen depositadas las becas estudiantiles. No fuimos informados dentro del plazo de ley para realizar alguna gestión de contención y quedamos a expensas de lo que el MEP y Hacienda hicieron. Si esto se repite en noviembre, estaríamos enfrentando un cierre técnico”, dijo Mora.

Mora añadió que en el MEP solo le dijeron que iban a depositar lo correspondiente a salarios pero al 29 de octubre no depositaron ni ese, ni los otros rubros.

La Nación solicitó al Ministerio indicar las razones de la falta de pago, pero el viernes indicó que la denuncia fue recibida y van a analizar el tema.

Quejas en conjunto

El 28 de octubre la falta del depósito se trató en la sesión de Comisión de Directivos Institucionales del Sistema Nacional de Colegios Científicos.

Allí se indicó que el 26 de octubre se le consultó a la directora de Recursos Humanos del MEP, Yaxinia Díaz, sobre la falta de pago.

La funcionaria les explicó que para el presente año, el Ministerio de Hacienda, al amparo de la aplicación de la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) y según los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI); para el presente ejercicio económico ha girado lineamientos y comunicados a los ministerios sobre los techos de ejecución presupuestaria, por lo tanto que el MEP tiene una “situación compleja” para atender las disposiciones del Ministerio de Hacienda.

“Por disposición de la Unidad de Pagos de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, únicamente está autorizando realizar las transferencias de salarios, correspondientes a la I y II quincena de octubre 2021. Por lo anterior, el Departamento Gestión de Transferencias, incluyó dentro de la solicitud de recursos (únicamente salarios). Ante estas situaciones, nos mantenemos a la espera de las disponibilidad de las reservas de recursos a lo interno del MEP, con el fin de gestionar la transferencia de salarios, por lo que no se le puede indicar una fecha específica”, dijo Díaz, según el acta de la reunión.

Ante está situación, la Comisión acordó elaborar un oficio dirigido a la ministra de Educación, Guiselle Cruz, quien también es presidenta del Consejo Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica y al Ministro de Hacienda, Elian Villegas, para pedirles una “solución inmediata ante la situación de inestabilidad presupuestaria y financiera a la que se está sometiendo el funcionamiento de los colegios científicos”.

El oficio fue enviado a los jerarcas el mismo 28 de octubre, allí les indicaron que no han podido pagar remuneraciones, servicios de agua y alcantarillado, energía eléctrica, correo, telecomunicaciones, seguros, materiales y suministros y equipos, prestaciones legales y becas.

De los 488 estudiantes que tienen los colegios científicos, 184 tienen becas por estar en pobreza y pobreza extrema.

“Manifestar a las autoridades ministeriales que afectar la estabilidad presupuestaria de los Colegios Científicos de Costa Rica, es afectar el acceso a la educación para los estudiantes que necesitan recibir sus beneficios socioeconómicos incluso para trasladarse a los centros educativos y que, en caso de que no se tenga una respuesta pronta y cumplida, estas instituciones se enfrentarían a un inminente cierre técnico, por la imposibilidad de operar”, se lee en el oficio CEI.DE-01-28-10-2021.

Los colegios científicos son centros públicos, gratuitos, preuniversitarios, enfocados en Matemáticas, Física, Química, Biología e Informática. Solo se dan los niveles de décimo y undécimo. Funcionan en las universidades debido a la necesidad de usar laboratorio.

Sus alumnos no solo destacan por estar en los primeros lugares en la nota de admisión de las universidades, sino que sus calificaciones y preparación los han hecho merecedores de medallas o menciones honoríficas en las distintas olimpiadas académicas, ferias científicas y otro tipo de competencias en el país, así como diversos reconocimientos a nivel internacional.