“Aunque no asistan a clases presenciales, seguirán recibiendo lecciones virtuales. Si no se matriculan, no pueden ingresar en el 2021, la educación tiene que continuar. El retorno a la presencialidad no depende de nosotros. Queremos que comprendan que estamos preparados para el retorno y para que la educación continúe; no hay vacuna para menores de edad y no la va a haber”, afirmó.