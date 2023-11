Ecologistas atacan a martillazos cuadro del pintor español Diego Velázquez en Londres

El año pasado, militantes de Just Stop Oil realizaron acciones en la National Gallery, arrojando salsa de tomate a los “Girasoles” de Van Gogh, y en el Museo Mauritshuis de La Haya, donde pegaron algo al cristal de protección de “La joven de la perla” de Vermeer. En ambos casos, las telas no sufrieron daños. (Just Stop Oil)