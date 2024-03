Seguidores de Donald Trump, firmes en el en ‘supermartes’ pese a líos judiciales del expresidente

Washington. Como la mayoría de los electores republicanos que llegaron a votar este martes en Huntington Beach, California, Tom Jones se alegra de la victoria anunciada de Donald Trump en la carrera por la nominación de su partido en el denominado “supermartes”.

Si bien Trump no puede sellar matemáticamente el triunfo, la votación del "supermartes" en 15 estados y un territorio podría bien dejar a su última rival, Nikki Haley, fuera de la carrera.

LEA MÁS: ‘Supermartes’: Donald Trump busca victoria mientras Joe Biden no tiene competencia

"Él (Trump) es transparente" y "tiene mucha más integridad que ella", estimó este atleta profesional, pese a las cuatro acusaciones y 91 cargos contra el expresidente.

Para Trump, las acusaciones de ejercer presión para tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020, de retener cientos de documentos secretos luego de dejar la Casa Blanca, de hacer pagos a una actriz porno para tratar de acallar una relación fuera del matrimonio, carecen de sentido.

"Todo eso es guerra judicial", afirma el deportista con el cráneo rasurado, firmemente convencido de su posición. "Creo que el pueblo estadounidense se da cuenta que el sistema judicial fue instrumentalizado, como un país del tercer mundo o una república bananera".

A una hora al sur de Los Ángeles, Huntington Beach es un bastión de los republicanos en una California de mayoría demócrata. La ciudad está en el condado de Orange, donde nació el expresidente conservador Richard Nixon.

Aquí, las banderas estadounidenses ondean todo el año en los pabellones al lado de la playa y en las zonas residenciales de esta ciudad -apodada "Surf City"- ahora se ven con banderines de campaña que rezan: "Trump 2024".

Los trabajadores electorales procesan las boletas en la sede electoral del condado de Utah durante las primarias presidenciales en Provo, Utah, el súper martes, (GEORGE FREY/AFP)

”Acusaciones ridículas”

Delante del puesto de votación abierto en la biblioteca municipal se repiten incansablemente los mismos temas: inflación, inmigración y cortar el apoyo financiero a Ucrania, entre otros.

Para quienes votan este martes, Trump es visto como el hombre para el trabajo. La popularidad del multimillonario supera ampliamente su líos judiciales, que se han convertido en el único obstáculo hacia una revancha contra el demócrata Joe Biden.

"Estos cargos o acusaciones son ridículas", afirma indignado Zeek Van Delray, fotógrafo en retiro.

Desde su imponente camioneta blanca Van Delray, pone en tela de juicio el momento en que se dan los procedimientos judiciales, que todavía pueden desembocar en un juicio antes de las elecciones en noviembre.

"Una cosa como esta no ha pasado en unos 250 años en nuestro país. Está totalmente polarizado y todo es un invento", dice el hombre de 59 años, que cree firmemente en las afirmaciones sin respaldo de que las elecciones de 2020 fueron "robadas" y que se dice estar preocupado por las máquinas que se utilizarán para el conteo de votos este año.

Sin embargo, se mostró aliviado del anuncio de que la Corte Suprema haya anulado el lunes un fallo de un tribunal de Colorado, que quería declarar a Trump inelegible en ese estado por haber tomado parte de una "rebelión" el 6 de enero de 2021, el día del asalto al Capitolio. Para él, es una decisión de los estadounidenses.

"Debería dejarse en manos de los votantes, es sobre los que nuestro país se basa", agregó.

Indulgencia

Inclusive entre los votantes más moderados, los problemas judiciales del causan muy poca preocupación.

Detrás de una grandes gafas de sol doradas, Kristin Smith sonríe al mencionar las "fallas" que Trump supo capitalizar para obtener condiciones crediticias más favorables ante la banca.

"Es solo un empresario listo, y no puedes culparlo por eso", afirma esta ejecutiva de marketing de 44 años.

Sobre su infidelidad, silenciada con pagos provenientes de sus empresas, esta madre de tres hijos se muestra indulgente al mencionar las aventuras de grandes deportistas.

"Kobe Bryant, Tiger Woods, todos lo hacen", suspira. "No me gusta en absoluto, pero al final quiero que el más inteligente sea quien dirija el país. No me importa nada más".

Pero el rol de Trump en el asalto al Capitolio es el que más problemas le ha traído. Está acusado en un juicio por lo penal por lo que Smith “desconfía”. En caso de ser hallado culpable, “no sé que haría (...), honestamente no sé”, dice.