Huracán Ian trajo destrucción a Cuba, pero también un nuevo aire de lucha por la libertad

Luego del paso del huracán Ian por Cuba, las protestas y el caos tomaron las calles de la isla. El fenómeno no solo arrasó con las casas del oeste del país, sino que también ocasionó un apagón en varias zonas, horas antes de tocar territorio estadounidense, donde también causó destrucción .

Una gran parte de la población tiene cinco días consecutivos en las que toman las calles para protestar de manera pacífica, los habitantes caminaban con ayuda de la luz de sus celulares, mientras que con velas y lámparas recargables alumbraban sus casas.

Lento regreso de la electricidad a Cuba genera tensión social tras el paso del huracán Ian

El corte eléctrico se prolongó desde el martes hasta el sábado anterior; sin embargo hay barrios que continuaban sin electricidad el domingo, por ejemplo Vedado, en La Habana. “No he tenido luz en mi casa durante los últimos cinco días. He perdido comida, aunque guardé algo en casa de un amigo [con luz], y he tenido que llevar a mi hija a casa de mi suegra”, comentó a The Guardian, Alex Bandrich, uno de los más de 100 manifestantes que se congregaron en la vía principal del barrio.

Asimismo, entre el jueves y el viernes, los habitantes de la isla no tuvieron acceso a internet. Se desconoce si el corte en las comunicaciones se produjo por órdenes del Gobierno para evitar la organización de protestas, como sucedió antes, o si el apagón por el huracán también afectó la conexión a la red, que normalmente es deficiente.

El sábado, el periodista de CNN, Patrick Oppmann, confirmó la cancelación de los vuelos de American Airlines entre Miami y La Habana a las 5:03 p. m. (vuelo AA1345) y a las 6:58 p. m. (vuelo AA2699). Según Oppmann, las aerolíneas informaron a los pasajeros que el motivo de la suspensión eran “problemas de energía” en el aeropuerto de La Habana.

Ollas para alzar la voz Copiado!

La Habana se llenó de protestas para exigir el restablecimiento de los servicios, pues el corte no fue solo eléctrico, los cubanos tampoco tenían agua ni suministro de gas licuado, que se utiliza para cocinar.

Con ollas y cucharas para hacer ruido, los manifestantes marcharon por las calles de la capital para exigir el restablecimiento de los servicios. Mientras tanto, las autoridades insistían en que se estaba “trabajando intensamente para restablecer la energía eléctrica a todos los clientes”.

Con ollas y cucharas para hacer ruido, los manifestantes marcharon por las calles de la capital para exigir el restablecimiento de los servicios. (YAMIL LAGE/AFP)

Otra reclamación de los manifestantes era el deterioro de los alimentos. “No es solo que no tienes luz y no puedes cargar tu celular, tampoco puedes refrigerar tu comida que se pudre y luego no tienes donde comprarla. Tampoco tienes agua, no puedes limpiar, no puedes ducharte, no puedes trapear si no buscas agua”, comentó la periodista del medio cubano 14ymedio, Luz Escobar.

‘Vulgares e indecentes’ Copiado!

De acuerdo con los reportes de la prensa local, durante el fin de semana, en algunas calles y avenidas los manifestantes bloquearon el paso con árboles. De hecho, en varios puntos se reportaron incendios.

Videos compartidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, así como numerosas patrullas y camiones acercándose a las calles donde los manifestantes alzan la voz. Los cubanos aprovecharon las congregaciones para exigir también su libertad del régimen, que reprime sus derechos desde hace seis décadas y que utilizó a jóvenes en formación militar obligatoria para intimidar a los manifestantes.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que las autoridades se presentaron a las zonas de las protestas para explicar por qué no había servicios y, en algunos casos, restablecieron la energía o prometieron incentivos, como bolsas de comida.

“Lamentablemente hay un grupo de personas de una manera muy vulgar, yo diría que de manera indecente (...). Hacen unos reclamos retando y ofendiendo a quienes están en función de resolverles sus problemas. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿A quién están sirviendo? ¿A quién están convocando para que les vengan a resolver los problemas? Sería más útil que con esas preocupaciones se pongan a ayudar a quienes están trabajando”, dijo el mandatario.

“El planteamiento honesto, decente, en medio de una situación difícil lo aceptamos y lo atendemos (...). Pero estos que actúan de esa manera, que reclaman todos los derechos que da la revolución pero que aportan poco, hay que discutirlos y hay que enfrentarlos”, agregó Díaz-Canel.

El Gobierno cubano dice distinguir entre protestas “legítimas de ciudadanos honrados” y “protestas contrarrevolucionarias, generalmente respaldadas por Estados Unidos”, que impone sanciones al país. Si bien el primer tipo de movilización está consagrado en la constitución del país del 2019, el Gobierno de la isla dice que no tolerará el segundo.

En algunas de las zonas se restableció la energía. (ADALBERTO ROQUE/AFP)

Por las noches, los habitantes caminaban con ayuda de la luz de sus celulares, mientras que con velas y lámparas recargables alumbraban sus casas; de ellas, la mayoría inundadas. (ADALBERTO ROQUE/AFP)

Los niños también participaron de las manifestaciones. (YAMIL LAGE/AFP)

Luego del paso del huracán Ian por Cuba, las protestas y el caos tomaron las calles de la isla. (ADALBERTO ROQUE/AFP)

El fenómeno no solo arrasó con las casas del oeste del país, sino que también ocasionó un apagón en varias zonas (YAMIL LAGE/AFP)

Con la movilización de efectivos policiales, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y reclutas del servicio militar armados de palos respondieron las autoridades a las protestas populares en La Habana https://t.co/JJPc65rAUq pic.twitter.com/4mPfwzw721 — 14ymedio (@14ymedio) October 3, 2022

#CubaProtestas Así se enfrentó el pueblo pacíficamente a los uniformados La Habana, durante las protestas que estallaron en Cuba en los últimos días https://t.co/JJPc65rAUq pic.twitter.com/MAtg1hH3iy — 14ymedio (@14ymedio) October 3, 2022