Estados Unidos restablece el acceso igualitario a internet, eliminado por Donald Trump

Washington. La Autoridad estadounidense de Telecomunicaciones decidió este jueves restablecer el principio de “neutralidad de la red”, que garantiza el acceso abierto a internet, revocando una decisión tomada durante el mandato de Donald Trump.

La Agencia Federal de Comunicaciones (FCC) tomó la decisión por tres votos (demócratas) contra dos (republicanos) para restablecer las normas adoptadas durante el gobierno del presidente demócrata Barack Obama en 2015 sobre este principio.

Concretamente, impide que los proveedores de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) modulen la velocidad en función del contenido. “Consideramos que cada consumidor merece un acceso rápido, abierto y justo a internet”, dijo la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, antes de la votación.

Las reglas devuelven la supervisión gubernamental de los proveedores de internet, clasificando la banda ancha como un servicio de utilidad, regulado como las compañías de agua y telefonía.

Estas reglas de neutralidad garantizan que puedas ir a donde quieras y hacer lo que desees en línea sin que tu proveedor de banda ancha tome decisiones por ti. Dejan claro que los proveedores no deberían tener derecho a bloquear sitios web, ralentizar servicios o censurar contenido en línea.

En 2017, bajo el gobierno de Trump, la FCC votó a favor del fin de este principio, asegurando que perjudicaba las inversiones de telecomunicaciones en redes de internet ultrarrápidas. Desde entonces, muchos estados han luchado contra esta abolición y la mayoría de las principales plataformas digitales se oponen a un internet de “dos velocidades” y defienden la igualdad de acceso. Temen que los ISP dominantes, como Comcast y AT&T, creen vías “rápidas” y “lentas” para los servicios en línea.

Evan Greer, de la ONG Fight for the Future, dijo estar “encantado de que la FCC finalmente retome sus responsabilidades”. Sin embargo, antes de la votación de la FCC, la ONG Electronic Frontier Foundation advirtió que restaurar las reglas de 2015 no constituye una “solución milagrosa”.

“Los ISP deben ser abiertos sobre cómo se gestiona el tráfico en sus redes para que todos puedan saber si hay algún problema”, estimó.