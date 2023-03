Estados Unidos permitirá visita de presidenta de Taiwán para reunirse con líder republicano

Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló este miércoles que permitiría a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, visitar California para reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, minimizando la importancia de las críticas de China.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, se refirió al viaje de Tsai como de "tránsito" en vez de "visita", y aclaró que ese tipo de desplazamientos "no es nada nuevo. No es algo que siente un precedente. Es completamente consistente con el statu quo".

China se mostró el martes “seriamente preocupada” por la noticia de la reunión entre Tsai y McCarthy, y había enfatizado que “se opone firmemente” a cualquier contacto oficial entre Estados Unidos y Taiwán.

LEA MÁS: Gabriel Boric cumple un año en el poder con señales de haber controlado las riendas de Chile

Price añadió que Tsai transitó por Estados Unidos seis veces desde que asumió la presidencia en 2016.

Pero esto viajes estaban más bien enmarcados en los trayectos hacia y desde Latinoámerica, donde hasta ahora la isla contaba con varios países aliados.

McCarthy, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció el martes que se reunirá con la presidenta de Taiwán en California y no descartó una visita a la isla.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, visita Estados Unidos. El ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo el jueves que China "no tiene derecho a señalar" los intercambios diplomáticos de la isla. FOTO: (SAM YEH/AFP)

El gobierno de Tsai entregó al equipo de McCarthy datos de inteligencia de que una visita de una figura prominente de la política estadounidense podría provocar amenazas de China, informó el diario Financial Times citando altos funcionarios taiwaneses que pidieron no ser identificados.

McCarthy aclaró que la visita no implica que él no se desplace eventualmente a Taiwán. "Eso no tiene nada que ver con mi viaje, si es que voy a Taiwán", dijo McCarthy citado por la agencia Bloomberg. "China no puede decirme a dónde y cuándo puedo ir", agregó.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo el jueves que China "no tiene derecho a señalar" los intercambios diplomáticos de la isla.

"La presidenta Tsai es la jefa de Estado de la República de China", afirmó Douglas Hsu, funcionario del ministerio de Exteriores, en referencia al nombre oficial con el que se presenta Taiwán.

"Esta mezquina difamación es inaceptable. Los comentarios de China ignoran los hechos y son indignos", agregó.

Taiwán vive bajo la constante amenaza de una invasión de China, que considera este territorio como propio y advierte reiteradamente su intención de retomarlo.

En agosto, un viaje de la predecesora de McCarthy, la demócrata Nancy Pelosi, desató la condena de China, que respondió organizando enormes maniobras militares alrededor de la isla.