Donald Trump justifica su postura ante OTAN como táctica de ‘negociación’

Nueva York. El expresidente estadounidense Donald Trump defendió este martes su postura respecto a las declaraciones en las que minimizó su compromiso con la OTAN en febrero, argumentando que eran parte de una táctica de “negociación”.

Según Trump, su objetivo era presionar a los países miembros de esta alianza militar para que aumentaran su contribución financiera a cambio de recibir defensa colectiva.

Trump, quien buscará su reelección en noviembre, critica con regularidad a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sin embargo, en febrero sorprendió al amenazar con “animar” a Rusia a atacar a los miembros morosos con sus contribuciones al bloque si vuelve a la Casa Blanca.

Estos comentarios provocaron una respuesta inmediata por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien instó al presidente republicano a no “socavar” la seguridad colectiva de la alianza. Como resultado de esta controversia, la OTAN anunció un significativo aumento en el gasto militar para el año 2024.

La postura de Trump hacia la OTAN fue discutida durante una entrevista con la cadena británica GB News, donde el presentador Nigel Farage mencionó que los críticos del expresidente utilizaron sus comentarios sobre Rusia para oponerse a su reelección.

“Pueden usarla... No me importa si la usan... porque lo que digo es que es una forma de negociación”, afirmó Trump durante la entrevista.

El exmandatario estadounidense también cuestionó: “¿Por qué deberíamos proteger a estos países que tienen mucho dinero y Estados Unidos estaba pagando la mayor parte de la OTAN?”

La polémica se desata nuevamente tras las explicaciones del expresidente estadounidense sobre sus declaraciones respecto a la OTAN y Rusia. (Shutterstock)

Trump, de 77 años, durante mucho tiempo sostiene la acusación de que los 28 miembros europeos de la alianza no contribuyen lo suficiente al gasto militar, asumiendo que pueden depender de Estados Unidos como su principal escudo defensivo.

Sin embargo, Trump nunca demostró comprender adecuadamente cómo funciona la financiación de la OTAN, llegando incluso a describirla erróneamente como un club que subsiste gracias a las cuotas de sus miembros.

En 2006, los países de la OTAN adoptaron un compromiso difuso, formalizado en 2014, de destinar el 2% de su producto interior bruto a su propia defensa. Sin embargo, es importante destacar que los miembros no pagan cuotas de suscripción ni “deben” dinero al bloque por concepto de defensa. Esta meta es voluntaria y el tratado fundacional de la OTAN no contempla sanciones por no alcanzarla.

“Creo que Estados Unidos pagaba el 90% de la OTAN, del costo de la OTAN. Pudo ser el 100%. Era lo más injusto”, afirmó Trump durante su entrevista con GB News. “Y no olviden que (la alianza) es más importante para ellos que para nosotros. Tenemos un océano en medio de algunos problemas, ¿ok? Tenemos un océano grande y hermoso, y es más importante para ellos”.

Además de las preocupaciones relacionadas con la OTAN, los aliados también están inquietos por el continuo respaldo de Estados Unidos a Ucrania, considerado vital para mantener su esfuerzo bélico contra Rusia.

Trump, quien a menudo se jacta de su capacidad para poner fin al conflicto ruso-ucraniano en su primer día en la presidencia, aseguró a GB News que es capaz de negociar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. “Me llevé muy bien con Putin... Eso es algo bueno, no malo”, sostuvo.