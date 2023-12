Donald Trump ‘descalificado’ para las primarias de Colorado, según Corte Suprema estatal

Los Ángeles. El republicano Donald Trump no puede participar en las primarias electorales de Colorado en el 2024, pues está “descalificado” para asumir la presidencia de Estados Unidos, falló este martes la justicia del estado.

La campaña de Trump, favorito entre los precandidatos republicanos que aspiran a la Casa Blanca, reaccionó de inmediato prometiendo apelar la sentencia de la Corte Suprema de Colorado, que sacudió la arena política de Estados Unidos.

“La mayoría del tribunal sostiene que el presidente Trump está descalificado para el despacho presidencial, de acuerdo con la sección tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución”, afirmó la Corte.

“Porque está descalificado, sería un acto erróneo, bajo el código electoral del estado de Colorado, que aparezca como candidato en la boleta de las primarias presidenciales”, añadió.

En su fallo, la Corte Suprema subrayó que no llegó a su decisión "de forma ligera".

“Somos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones que tenemos ante nosotros. También somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley, sin temor ni favor, y sin ser influenciados por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar”, comunicaron.

La decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe a estadounidenses competir por puestos electorales si participaron en una insurrección, después de comprometerse a defender la Carta Magna.

Ratificada tras la Guerra Civil (1861-65), la enmienda tenía como objetivo impedir que los partidarios de la Confederación esclavista fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales.

La decisión del tribunal se deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo del no gubernamental grupo Citizens for Responsibility and Ethics (CREW), que argumenta que Trump no es elegible para competir por la presidencia debido al ataque al Capitolio, el 6 de enero de 2021, perpetrado por sus partidarios.

"Trump incitó a una turba violenta a atacar nuestro Capitolio para detener el traspaso pacífico de poder bajo nuestra Constitución", dijo Eric Olson, abogado de CREW, en su argumento de apertura.

“El 6 de enero fue una insurrección contra la Constitución. Trump participó de esa insurrección”, agregó.

La jueza Sarah Wallace, de Denver, falló que Trump participó en una insurrección pero que podía competir porque la sección tercera de la enmienda no se aplica a quienes se postulan a la presidencia.

Pero los electores, con el apoyo de CREW, apelaron, lo que derivó en la respuesta de la Corte Suprema.

La descalificación de Donald Trump para participar en las primarias del 2024, se basa en la sección tercera de la décimo cuarta enmienda de la Constitución de EE. UU. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)

Reacciones

CREW celebró la sentencia en sus redes sociales.

“Acabamos de ganar ante la Corte Suprema de Colorado en nuestro desafío por mantener a Donald Trump fuera de las urnas, por estar descalificado en virtud de la decimocuarta enmienda, por participar en una insurrección”, escribió Noah Bookbinder, presidente de la organización.

El portavoz de Trump, Steven Cheung, salió al paso de inmediato con un comunicado para calificar de “completamente errónea” y “profundamente antidemocrática” la decisión de la corte.

“Rápidamente, presentaremos una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos y una solicitud simultánea para suspender esta decisión”, dijo Cheung.

El precandidato republicano Vivek Ramaswamy tildó de “ataque a la democracia” el fallo, en una extensa publicación en sus redes sociales.

“La decisión de hoy es la más reciente táctica de interferencia para silenciar a oponentes políticos e inclinar la elección hacia cualquier marioneta que los demócratas coloquen esta vez, al impedir a los estadounidenses el derecho de votar por el candidato que elijan”, publicó.

Colorado, que ha votado en las últimas cuatro presidenciales por los candidatos del Partido Demócrata, debe realizar sus primarias el 5 de marzo, en el llamado “supermartes”, cuando unos 15 estados prácticamente sellan las nominaciones de sus partidos.

Una apelación podría garantizar que el nombre de Trump figure en la contienda mientras el caso es resuelto.

Pero la sentencia de este martes podría repercutir en otros estados con casos similares ya descartados en Minnesota y Michigan.

El tema no ha sido resuelto en la esfera federal.

Trump, de 77 años, será juzgado en Washington, en marzo, acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre del 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden.

El republicano fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el ataque al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.